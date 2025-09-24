Manifestación reclama al Gobierno apoyo a uruguayos que integran la flotilla hacia Gaza

La flotilla que une a activistas de 44 países, incluida la ecoactivista sueca Greta Thunberg, zarpó el 1 de setiembre de Barcelona hacia la Franja de Gaza en un intento de romper el bloqueo del enclave.

Los activistas prevén entregar a los gazatíes alimentos, agua y medicamentos, y exigen garantías de un acceso seguro a Palestina, así como la apertura de un corredor marítimo humanitario.

Se trata del cuarto intento de los activistas de romper el bloqueo de la Franja de Gaza en lo que va de 2025. La iniciativa, bautizada como Global Sumud Flotilla Mission, en alusión al concepto palestino de resistencia, sustituyó a la anterior Flotilla de la Libertad.