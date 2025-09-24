Manifestación reclama al Gobierno apoyo a uruguayos que integran la flotilla hacia Gaza

Decenas de personas se concentraron este miércoles en la Plaza Cagancha de Montevideo para exigir al Gobierno uruguayo la activación de los protocolos y recursos necesarios que garanticen la protección y el amparo de los ciudadanos uruguayos que participan en la flotilla Global Sumud, actualmente en ruta hacia Gaza.
Con banderas de Palestina y Uruguay, y pancartas con consignas de apoyo, los manifestantes expresaron su solidaridad con el pueblo palestino y repudiaron lo que calificaron como un genocidio por parte de Israel. También denunciaron los recientes ataques sufridos por la flotilla, que busca romper el bloqueo marítimo y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Ataques a la flotilla
El canal televisivo Al Jazeera comunicó que al menos diez embarcaciones de la flotilla fueron atacadas por drones en la madrugada de este miércoles, lo que provocó daños materiales, pero no dejó heridos.
La flotilla que une a activistas de 44 países, incluida la ecoactivista sueca Greta Thunberg, zarpó el 1 de setiembre de Barcelona hacia la Franja de Gaza en un intento de romper el bloqueo del enclave.
Los activistas prevén entregar a los gazatíes alimentos, agua y medicamentos, y exigen garantías de un acceso seguro a Palestina, así como la apertura de un corredor marítimo humanitario.
Se trata del cuarto intento de los activistas de romper el bloqueo de la Franja de Gaza en lo que va de 2025. La iniciativa, bautizada como Global Sumud Flotilla Mission, en alusión al concepto palestino de resistencia, sustituyó a la anterior Flotilla de la Libertad.