democratizar la educación

Orsi inauguró sede de UTEC en Minas, que sumará una carrera y agregará cupos en otra

El nuevo campus de la UTEC implicó una inversión de 5,8 millones de dólares y permitirá ampliar la oferta educativa en el interior del país.

Orsi inauguró sede de la UTEC en Minas.

 Foto: Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi encabezó la inauguración del Instituto Tecnológico Regional (ITR) Este de la Universidad Tecnológica (UTEC) en Minas, departamento de Lavalleja, lo cual representa un paso clave para ampliar la educación terciaria en el interior.

Según informó Presidencia, el nuevo campus implicó una inversión de 5,8 millones de dólares y contará con infraestructura moderna: aulas, salas de reuniones, tres laboratorios de creatividad digital y videojuegos, una mediateca, oficinas para docentes, espacios verdes y una cancha polideportiva.

Informaron también que la nueva infraestructura posibilitará la apertura de una tecnicatura en Comunicación Creativa y Entretenimiento Digital, que se suma a los cupos adicionales para la Licenciatura en Tecnologías de la Información.

Según las estimaciones, unas 300 personas cursarán estudios universitarios y unas 200 realizarán estudios preuniversitarios en este centro.

La ceremonia también contó con la presencia de la vicepresidenta Carolina Cosse; el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez; ministro de Educación, José Carlos Mahía; la ministra de Industria, Fernanda Cardona; y la exvicepresidenta Lucía Topolansky, entre otros referentes de la clase política.

Sobre las preinscripciones

Las preinscripciones para las 18 carreras de la UTEC, a dictarse en 11 sedes del interior del país, se encuentran abiertas hasta el 19 de diciembre. Hay diferentes alternativas en áreas como alimentos, logística, programación, agua y desarrollo sostenible, energías renovables, y jazz y música creativa, entre otras.

