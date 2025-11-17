Orsi inauguró sede de UTEC en Minas, que sumará una carrera y agregará cupos en otra

Según las estimaciones, unas 300 personas cursarán estudios universitarios y unas 200 realizarán estudios preuniversitarios en este centro.

La ceremonia también contó con la presencia de la vicepresidenta Carolina Cosse; el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez; ministro de Educación, José Carlos Mahía; la ministra de Industria, Fernanda Cardona; y la exvicepresidenta Lucía Topolansky, entre otros referentes de la clase política.

Sobre las preinscripciones

Las preinscripciones para las 18 carreras de la UTEC, a dictarse en 11 sedes del interior del país, se encuentran abiertas hasta el 19 de diciembre. Hay diferentes alternativas en áreas como alimentos, logística, programación, agua y desarrollo sostenible, energías renovables, y jazz y música creativa, entre otras.