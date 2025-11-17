El presidente Yamandú Orsi encabezó la inauguración del Instituto Tecnológico Regional (ITR) Este de la Universidad Tecnológica (UTEC) en Minas, departamento de Lavalleja, lo cual representa un paso clave para ampliar la educación terciaria en el interior.
democratizar la educación
Orsi inauguró sede de UTEC en Minas, que sumará una carrera y agregará cupos en otra
El nuevo campus de la UTEC implicó una inversión de 5,8 millones de dólares y permitirá ampliar la oferta educativa en el interior del país.