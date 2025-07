Orsi intervino y se alcanzó acuerdo clave entre el gobierno y las intendencias

"Han habido gestos y respuestas del Poder Ejecutivo a demandas históricas de este Congreso. Se llaga a un acuerdo que de cierta forma garantiza un régimen de transparencias", agregó Olivera.

Por su parte, Orsi reflexionó sobre el proceso de negociación y señaló que, ante hechos como este, podrían instalarse dos versiones: "que el presidente resolvió el tema o que los intendentes del interior lo convencieron". Sin embargo, sostuvo que lo ocurrido fue distinto: “Hay un punto en el que te encontrás”, dijo subrayando así la importancia del diálogo y los consensos. Y agregó: "Acá no se avanza si no hay acuerdo. La construcción del país no se hace solo desde lo nacional. Este es un espacio de coparticipación de gobierno".