Orsi sobre irregularidades de Cairo: "No es algo grato, pero trajo las consecuencias que trajo"

Orsi y la renuncia de Cairo

El presidente Yamandú Orsi habló este sábado en rueda de prensa sobre la renuncia de Cecilia Cairo al Ministerio de Vivienda por no haber regularizado durante más de dos décadas las cuatro casas que construyó en un terreno baldío de su propiedad en Pajas Blancas.

“Un episodio que uno nunca espera, que no es grato, pero que se pudo resolver de manera correcta. Ya está, ya pasó”, dijo Orsi en el comienzo de sus declaraciones a la prensa.

“Ocurren hechos, ocurren circunstancias que después la política va agregándole y va perfilando la situación y después hay que estar resolviendo sobre la marcha cuál es la mejor salida, cuál es la mejor forma de avanzar, pero en pocos días se resolvió”, agregó.

Sobre los motivos por los cuales la exjerarca no había regularizado el tema, Orsi fue contundente: “Creo que no hay mucho que explicar, la situación y las circunstancias, como se fueron dando, explican todo. No hay mucho más que decir. Todo lo que agreguemos no contribuye en nada”. “Una irregularidad que trajo las consecuencias que trajo”, agregó.

Sobre los momentos que vivió su gobierno en las últimas horas el presidente aseguró que “no es algo grato, por supuesto, más con la relación personal que yo tengo con Cecilia, a quien aprecio mucho. Pero bueno, la política es así, la gestión es así y hay que seguir avanzando, ella misma lo dijo, por lo que es el compromiso con el país, con la gente, son las decisiones que hay que tomar”.

Orsi también fue consultado sobre si tenía pensado cesar a la ministra antes que ella presentara la renuncia: "No, no, no, lo que pasa es que las cosas no se dan, no las podemos imaginar qué hubiese pasado si… vamos tomando las decisiones a medida que van pasando las horas, siempre en contacto con los protagonistas, en este caso la exministra, y fue fluyendo como la realidad política iba marcando. Y bueno, repito, no son cosas que uno desea, no son cosas gratas, porque además son enseñanzas incluso de cómo hay que seguir avanzando, pero bueno, así estamos, habló la ministra, hablé yo y asunto resuelto".

Acerca de si este episodio tendrá un costo político para el gobierno o el Frente Amplio, Orsi respondió: “Lo dirá la política, lo dirá la historia".