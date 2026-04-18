Lula en la Cumbre: "Ningún presidente del mundo, tiene derecho de imponer reglas a otros presidentes"

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, eligió bajar el tono de un frente específico: negó que exista una crisis diplomática con España. “Nunca la ha habido”, aseguró, aunque aprovechó la escena para introducir un eje central de su agenda: el reconocimiento de los pueblos originarios como parte constitutiva de la identidad nacional.

El anfitrión, Pedro Sánchez, cerró filas en torno a una idea que sobrevuela Europa y América Latina por igual: la democracia no se erosiona sola. “El extremismo crece cuando el sistema no responde”, advirtió, en una definición que interpela tanto a gobiernos como a oposiciones y que, en clave política, sugiere que el problema no es solo quién grita más fuerte, sino quién gestiona mejor.

La cumbre dejó en claro que, al menos en el plano discursivo, existe un consenso progresista sobre los riesgos que enfrenta la democracia: desigualdad persistente, desinformación digital y liderazgos que tensionan las reglas del juego. La incógnita, menos épica y más terrenal, sigue siendo cómo traducir esas coincidencias en políticas concretas.

Porque si algo quedó flotando en Barcelona es que defender la democracia se ha vuelto una causa compartida. Pero también, cada vez más, un terreno de disputa.