Orsi: "Me hubiese gustado escuchar hablar menos del FA y mucho más de las propuestas"

El mensaje final de Orsi

Orsi agradeció a los espectadores, a quienes dirigió algunas palabras: “Falta una semana: ustedes, todos tendremos que elegir entre dos propuestas, dos proyectos: el de las promesas incumplidas o el país de los compromisos. El país de los compromisos es aquel que implica un cambio seguro, el cambio seguro es el que une al Uruguay, el que nos permite crecer para poder llegar a fin de mes. Es el que permite hacer crecer los salarios, las jubilaciones, y que los empresarios, industriales, comerciantes tengan mejores costos; los productores en general”, enumeró.

El frenteamplista afirmó que “el cambio seguro” que él propone “es aquel que cuida más a nuestra gente y ofrece medicamentos, ofrece acortar los tiempos de atención médica, ofrece un Estado que nos cuide más y es el Estado que nos permite vivir seguros”.

Finalmente, el candidato del FA pidió a la ciudadanía que lo acompañe: “A aquellos que me votaron, por supuesto, pero a aquellos que no me votaron, que recuperen la confianza, que recuperen la fe. Aquellos que creen en un Estado presente y eficiente, aquellos que añoran aquel Uruguay batllista, que también me acompañen. A los que creen en la solidaridad como bandera, también, acompáñenme”, expresó.

Orsi dijo que quiere ser “presidente de todos los uruguayos” y, en cuanto a su trayectoria como gobernante, dijo: “Supe hacerlo cuando estuve en Canelones, sabré hacerlo al frente del Uruguay, y entre todos juntos, sin duda, nuevamente, sabremos cumplir”.