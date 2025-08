Los ministros "no son vacas de tambo" y no le pone "bozal a nadie", aseguró Orsi

Orsi defendió a sus ministros

Orsi se refirió este jueves a la polémica generada en torno a los cambios en la emisión de pasaportes, una medida adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores que generó complicaciones para uruguayos que querían viajar al exterior. Para Orsi, la prioridad del Estado debe ser siempre el interés de la ciudadanía.

“Sí, se solucionó de la manera más simple”, dijo al ser consultado en rueda de prensa. “Cuando uno se da cuenta que el objetivo que se buscaba de repente se podía cumplir, pero generaba otros problemas... Donde haya un uruguayo que se le genera problemas, nosotros tenemos que estar alerta para poder corregir”, sostuvo.

Orsi señaló que la medida tenía justificaciones técnicas y respaldo internacional, pero eso no basta. “Estuvo pensado, porque hay organismos internacionales que te sugerían eso. Pero vos tenés que tomar decisiones. Lo primero que tenés que pensar es en nuestra gente”, explicó.

“Si esto está generando problemas en la población nacional, hay que pensarlo un poco más y corregirlo”, manifestó.

En ese marco, Orsi expresó su respaldo al actual canciller, Mario Lubetkin, y cuando se le preguntó si ese orgullo también alcanza al resto del gabinete del Frente Amplio, como el ministro de Ganadería Fernando Fratti, fue enfático: “Sí, me encanta”.

Sin embargo, aclaró que no espera unanimidad en su equipo. “Yo los dejo en libertad, que opinen, que discutan. Y si a veces discrepo con algo, nos llamaremos, nos sentaremos a conversar”, afirmó.

También dejó en claro su estilo de conducción política. “Para mí no son vacas de tambo, son personas con cabeza propia y que obviamente tienen la obligación de laburar. Entonces, cuando se trabaja, se avanza. Y a veces se dicen cosas que de repente no hablamos, y me parece que esto lo podemos hacer distinto. Y así funciona”, consideró.

“Yo no le pongo bozal a nadie y tampoco es orden y mando”, reafirmó Orsi.