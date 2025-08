Orsi sobre impuesto al 1% más rico: "No está en la agenda" del gobierno

“Nosotros dijimos lo que íbamos a hacer y lo que no íbamos a hacer”, indicó en rueda de prensa el presidente, con relación a su promesa electoral de no poner nuevos impuestos. Apuntó que con la reforma tributaria de 2007 se hicieron “las transformaciones que nosotros considerábamos que teníamos que hacer” y “con eso podemos seguir avanzando”. “Por supuesto que quedaron desafíos o quedaron problemas generados por el no pago de algunas cosas, o dicho de otra forma, quedó un déficit (fiscal) que no es el que nosotros deseábamos. Pero, bueno, hay que trabajar igual, y tenemos nuestro esquema tributario bastante bien resuelto hace unos cuantos años, más de diez años”, consideró el presidente.