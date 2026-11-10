Con el objetivo de rescatar para la memoria colectiva que marcaron los últimos setenta y cinco años de la historia uruguaya, comenzó la producción de la serie documental "La Memoria de los Nadies". El proyecto, impulsado por el comunicador Álvaro Díaz, el arquitecto Alberto Leira y el dirigente sindical Eduardo "Lalo" Fernández, prevé unos quince episodios y aborda hitos sociales que van desde la época previa a la dictadura militar hasta el proceso de reconstrucción democrática.
Con más de setenta entrevistas inéditas
Memoria y resistencia: la serie documental que rescata las voces de los "nadies"
"La Memoria de los Nadies" es un documental de 15 episodios que rescata el heroísmo anónimo y el impacto de la dictadura en la sociedad uruguaya. Álvaro Díaz y Eduardo Fernández, dos de los involucrados, dieron detalles sobre el proyecto.