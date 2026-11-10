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Sociedad memoria | documental | dictadura

Con más de setenta entrevistas inéditas

Memoria y resistencia: la serie documental que rescata las voces de los "nadies"

"La Memoria de los Nadies" es un documental de 15 episodios que rescata el heroísmo anónimo y el impacto de la dictadura en la sociedad uruguaya. Álvaro Díaz y Eduardo Fernández, dos de los involucrados, dieron detalles sobre el proyecto.

Las Memorias de los Nadie, Álvaro Díaz, Alberto Leira y Eduardo Lalo Fernández.&nbsp;

"Las Memorias de los Nadie", Álvaro Díaz, Alberto Leira y Eduardo "Lalo" Fernández. 
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Por Redacción de Caras y Caretas

Con el objetivo de rescatar para la memoria colectiva que marcaron los últimos setenta y cinco años de la historia uruguaya, comenzó la producción de la serie documental "La Memoria de los Nadies". El proyecto, impulsado por el comunicador Álvaro Díaz, el arquitecto Alberto Leira y el dirigente sindical Eduardo "Lalo" Fernández, prevé unos quince episodios y aborda hitos sociales que van desde la época previa a la dictadura militar hasta el proceso de reconstrucción democrática.

Durante su paso por el programa "Éramos tan progres", Díaz explicó los motivos que impulsaron el proyecto y advirtió sobre la necesidad de preservar el pasado ante el paso del tiempo. En sus palabras, la idea fue rescatar “pequeños actos de heroísmo que son silenciosos". "Cuando pasan 40 años de la recuperación democrática muchas veces hay cosas que no se recuerdan, que no se tienen presente y a veces incluso escuchamos hablar de que quizás pueda ser necesario una dictadura". Ante estos relatos, sostuvo, la intención fue instalar una contra narrativa: “mirá que eso no es así”. Y remató: "La peor democracia siempre es infinitamente mejor que la mejor de las dictaduras", agregó.

"La dictadura no dejó nada bueno"

Por su parte, Fernández asumió la conducción del ciclo con la premisa de darle voz a ciudadanos comunes y reflexionar sobre las consecuencias institucionales y sociales del régimen militar. "Lo interesante justamente es poner arriba de la mesa recuerdos de los 70 años, de gente que son nadie, pero que son parte. ¿Para qué? Para que quede", resumió. Además, sostuvo que en esta etapa "no es que vivieron solamente aquellos que estuvieron antes de la dictadura, en contra de determinadas cosas, o la gente de izquierda", sino que "el país lo vio, y el país estuvo mal, y mucha gente vivió muy mal, y el país además quedó mal".

Fernandéz manifestó que no se trata de un proyecto acabado, sino que la idea es que siga creciendo y sumando más voces a esa contranarrativa: "No podemos pensar que la dictadura dejó algo bueno, no dejó nada bueno", sentenció.

Algunas temáticas presentes en el documental

Al detallar los ejes centrales del relato, Díaz remarcó el impacto inicial del golpe de Estado sobre los trabajadores y la respuesta popular. "Lo primero que hace la dictadura es proscribir al movimiento sindical, a la CGT, que había nacido hace pocos años, o sea, el primer golpe es a los trabajadores", indicó, y agregó que "no hay muchas experiencias en el mundo donde una dictadura resiste por trabajadores durante dos semanas, de la manera que fue".

Asimismo, el documental profundiza en las secuelas migratorias y económicas que perduran en el presente. Al respecto, Díaz apuntó que "Uruguay es uno de los países que tiene una de las diásporas más grandes en el mundo, y hay dos de las tres oleadas migratorias son responsabilidad directa de la dictadura", detallando que la primera respondió a la persecución de civiles y la segunda al fracaso del modelo económico en 1982.

En cuanto a la metodología de trabajo y la selección del contenido, Díaz detalló que la grilla de invitados se planificó de forma plural y abarcativa. El ciclo combinará entrevistas de diez minutos a referentes de la política, la cultura y el sindicalismo con más de sesenta testimonios breves de ciudadanos afectados por la represión, las destituciones y las transformaciones socioeconómicas de la época.

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