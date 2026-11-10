Memoria y resistencia: la serie documental que rescata las voces de los "nadies"

Fernandéz manifestó que no se trata de un proyecto acabado, sino que la idea es que siga creciendo y sumando más voces a esa contranarrativa: "No podemos pensar que la dictadura dejó algo bueno, no dejó nada bueno", sentenció.

Algunas temáticas presentes en el documental

Al detallar los ejes centrales del relato, Díaz remarcó el impacto inicial del golpe de Estado sobre los trabajadores y la respuesta popular. "Lo primero que hace la dictadura es proscribir al movimiento sindical, a la CGT, que había nacido hace pocos años, o sea, el primer golpe es a los trabajadores", indicó, y agregó que "no hay muchas experiencias en el mundo donde una dictadura resiste por trabajadores durante dos semanas, de la manera que fue".

Asimismo, el documental profundiza en las secuelas migratorias y económicas que perduran en el presente. Al respecto, Díaz apuntó que "Uruguay es uno de los países que tiene una de las diásporas más grandes en el mundo, y hay dos de las tres oleadas migratorias son responsabilidad directa de la dictadura", detallando que la primera respondió a la persecución de civiles y la segunda al fracaso del modelo económico en 1982.

En cuanto a la metodología de trabajo y la selección del contenido, Díaz detalló que la grilla de invitados se planificó de forma plural y abarcativa. El ciclo combinará entrevistas de diez minutos a referentes de la política, la cultura y el sindicalismo con más de sesenta testimonios breves de ciudadanos afectados por la represión, las destituciones y las transformaciones socioeconómicas de la época.