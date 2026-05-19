Adolescentes del Inisa podrán capacitarse en producción lechera en tambo de Colonia Berro

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, señaló que la rehabilitación del tambo permitirá que adolescentes a cargo del organismo trabajen y se capaciten. Este espacio fue cayendo en desuso con el paso del tiempo, explicó el jerarca.

Salida laboral en la producción lechera

La idea es revitalizarlo para que sea una opción de formación más de la que disponen los adolescentes, que les sirva como herramienta para su egreso.

“Queremos que aquellos a los que les guste puedan ejercer la profesión una vez que salen de Inisa”, señaló Saavedra.

Asimismo, informó que el objetivo es que se pueda remitir materia prima a la empresa Conaprole, como se hacía años atrás.

Por su parte, el titular del INC, Alejandro Henry, valoró la capacidad de los recursos humanos de la dependencia para edificar la estructura del tambo y el invernáculo. Se prevé que los trabajos terminen antes de fin de año, informó.