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Política Inisa | producción | Colonización

Convenio con Colonización

Adolescentes del Inisa podrán capacitarse en producción lechera en tambo de Colonia Berro

Inisa e Instituto Nacional de Colonización firmaron un convenio para fortalecer los procesos socioeducativos de los adolescentes con capacitación en lechería.

Autoridades del Inisa y el INC, durante la firma del convenio.

Autoridades del Inisa y el INC, durante la firma del convenio.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Instituto Nacional de Colonización (INC) firmaron un convenio para fortalecer los procesos socioeducativos de los adolescentes. El convenio se orienta a fortalecer la cooperación entre ambos organismos, fomentar el desarrollo de los procesos socioeducativos y de inclusión social de los adolescentes.

El convenio estará vigente durante dos años y se renovará de forma automática por períodos de igual duración.

Las reformas previstas en la Colonia Berro

Entre las áreas de interés previstas, se destaca el fortalecimiento de espacios productivos y formativos en la Colonia Berro, como la ampliación, reparación y tecnificación del tambo y la huerta vivero de la Colonia Berro destacaron las autoridades del instituto tras la firma del convenio.

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, señaló que la rehabilitación del tambo permitirá que adolescentes a cargo del organismo trabajen y se capaciten. Este espacio fue cayendo en desuso con el paso del tiempo, explicó el jerarca.

Salida laboral en la producción lechera

La idea es revitalizarlo para que sea una opción de formación más de la que disponen los adolescentes, que les sirva como herramienta para su egreso.

Queremos que aquellos a los que les guste puedan ejercer la profesión una vez que salen de Inisa”, señaló Saavedra.

Asimismo, informó que el objetivo es que se pueda remitir materia prima a la empresa Conaprole, como se hacía años atrás.

Por su parte, el titular del INC, Alejandro Henry, valoró la capacidad de los recursos humanos de la dependencia para edificar la estructura del tambo y el invernáculo. Se prevé que los trabajos terminen antes de fin de año, informó.

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