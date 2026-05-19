El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Instituto Nacional de Colonización (INC) firmaron un convenio para fortalecer los procesos socioeducativos de los adolescentes. El convenio se orienta a fortalecer la cooperación entre ambos organismos, fomentar el desarrollo de los procesos socioeducativos y de inclusión social de los adolescentes.
Convenio con Colonización
Adolescentes del Inisa podrán capacitarse en producción lechera en tambo de Colonia Berro
Inisa e Instituto Nacional de Colonización firmaron un convenio para fortalecer los procesos socioeducativos de los adolescentes con capacitación en lechería.