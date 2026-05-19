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Política Legnani | La Batalla de Las Piedras |

Canelones avanza

"Oportunidades reales": Legnani hizo importantes anuncios en materia de educación

En el acto por la Batalla de Las Piedras, el intendente Francisco Legnani anunció nuevos proyectos educativos, entre ellos un bachillerato, una UTU y la llegada de la UTEC.

Francisco Legnani, intendente de Canelones.

Francisco Legnani, intendente de Canelones.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

En el acto central por un nuevo aniversario de la Batalla de Las Piedras, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, realizó importantes anuncios vinculados a infraestructura educativa para el departamento, con la presencia del presidente Yamandú Orsi entre las autoridades presentes.

Durante su discurso, Legnani puso el foco en la educación como eje de desarrollo para la población canaria y destacó nuevas obras que, según señaló, buscan ampliar el acceso a la enseñanza media, técnica y terciaria en Las Piedras.

“Si hablamos de oportunidades reales para nuestra gente tenemos que comenzar por la educación”, expresó.

El aclamado bachillerato

Uno de los anuncios más esperados fue la confirmación de la construcción del liceo N° 6 de bachillerato en Las Piedras, un reclamo impulsado por estudiantes de la ciudad. En ese marco, Legnani agradeció al presidente Orsi por haber recogido el planteo realizado durante una visita de al liceo Manuel Rosé.

“Señor presidente, quiero agradecerle su receptividad a la demanda de aquel grupo de efusivos estudiantes en su visita del 30 de abril de 2025 al liceo Manuel Rosé, donde se le pidió por un nuevo liceo”, rememoró. “Hoy podemos anunciar que el liceo N° 6 va a ser una realidad en el predio contiguo al polideportivo de Las Piedras, con una inversión de 130 millones de pesos”, agregó.

Una nueva UTU

El intendente también informó sobre la instalación de una nueva escuela técnica en el barrio San Marcos, que contará con una inversión similar. “Vamos a contar con una escuela técnica en el barrio San Marcos con una inversión similar”, sostuvo.

A eso sumó obras ya en ejecución en el liceo N° 3 de la ciudad. “Podemos afirmar también que en este momento estamos realizando obra en el liceo número tres, acá en Obelisco, por un monto de 90 millones de pesos”, señaló.

La UTEC desembarca en Las Piedras

Otro de los anuncios destacados fue el desembarco de la Universidad Tecnológica (UTEC) en Canelones, con un nodo educativo que funcionará en Las Piedras. Según adelantó Legnani, el acuerdo se firmará el próximo 25 de mayo y la apertura está prevista para junio.

“El desembarco de la UTEC en Canelones va a ser una realidad aquí en Las Piedras”, dijo con entusiasmo. Y concluyó: “Larga vida a Las Piedras y 18 de Mayo”.

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