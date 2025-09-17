Orsi y Besozzi se reunieron este miércoles para hablar de inversiones

Corte estudia caso Besozzi

Por su parte, la Corte Electoral resolvió pasar a la Comisión de Asuntos Electorales el caso del intendente, y se analiza si debe suspenderse su ciudadanía.

En caso de suspendida la ciudadanía, estaría impedido de continuar ejerciendo como jefe comunal.

Un Tribunal de Apelaciones ordenó a la jueza Ximena Menchaca comunicar a la Corte Electoral la formalización del actual jefe comunal, y el caso pasó ahora a la Comisión de Asuntos Electorales.

En este contexto la Justicia mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y no puede salir del país. Sin embargo, la Justicia levantó la medida cautelar que le prohibía a Besozzi acercarse a las oficinas de la Intendencia de Soriano. De esta forma pudo reasumir como intendente y cumplir funciones en julio de este año.