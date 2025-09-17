Orsi y Besozzi se reunieron este miércoles para hablar de inversiones

La residencia oficial de Suárez y Reyes, en el Prado, fue el escenario del encuentro que este miércoles mantuvieron el presidente de la República, Yamandú Orsi, con el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, para dialogar sobre varios temas vinculados a la relación entre la intendencia y el gobierno central, así como por el anuncio de inversiones argentinas y paraguayas.
La reunión tuvo lugar mientras la Corte Electoral estudia la posibilidad de suspender la ciudadanía a Besozzi, formalizado por siete delitos de corrupción.