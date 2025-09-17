Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

entre amigos

Orsi y Besozzi se reunieron este miércoles para hablar de inversiones

La reunión tuvo lugar mientras la Corte Electoral estudia la posibilidad de suspender la ciudadanía a Besozzi, formalizado por siete delitos de corrupción.

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, se reunió con Orsi.

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, se reunió con Orsi.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

La residencia oficial de Suárez y Reyes, en el Prado, fue el escenario del encuentro que este miércoles mantuvieron el presidente de la República, Yamandú Orsi, con el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, para dialogar sobre varios temas vinculados a la relación entre la intendencia y el gobierno central, así como por el anuncio de inversiones argentinas y paraguayas.

Entre los temas tratados estuvieron el de dos terminales portuarias, una de capitales paraguayos y otra de capitales argentinos, que además incluye una zona franca. Entre las obras, mencionó Subrayado (Canal 10), se encuentra el interés por impulsar un puente binacional para unir Uruguay y Argentina a través de las localidades de Punta Chaparro y Punta Carbón.

Besozzi fue imputado por varios delitos contra la administración departamental. Su caso sigue abierto y en proceso de investigación por parte de la Fiscalía local, a la espera del juicio público.

Corte estudia caso Besozzi

Por su parte, la Corte Electoral resolvió pasar a la Comisión de Asuntos Electorales el caso del intendente, y se analiza si debe suspenderse su ciudadanía.

En caso de suspendida la ciudadanía, estaría impedido de continuar ejerciendo como jefe comunal.

Un Tribunal de Apelaciones ordenó a la jueza Ximena Menchaca comunicar a la Corte Electoral la formalización del actual jefe comunal, y el caso pasó ahora a la Comisión de Asuntos Electorales.

En este contexto la Justicia mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y no puede salir del país. Sin embargo, la Justicia levantó la medida cautelar que le prohibía a Besozzi acercarse a las oficinas de la Intendencia de Soriano. De esta forma pudo reasumir como intendente y cumplir funciones en julio de este año.

Dejá tu comentario

Te puede interesar