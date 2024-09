Orsi y Cosse salen al cruce de Valeria Ripoll: en el Frente Amplio "hay paridad de verdad"

Cosse habló en rueda de prensa tras participar del acuerdo entre la Vertiente Artiguista y El Abrazo para las elecciones de octubre. "El Frente Amplio está muy fuerte y unido. No nos dejemos distraer por tonterías, nosotros sabemos el rumbo que necesita el Uruguay", subrayó.

Orsi y la suerte

Más temprano, Yamandú Orsi ironizó: "Qué suerte tener más de una fórmula".

“Lo que es claro es que a las compañeras, a las mujeres políticas del Frente, no las echamos ni las enterramos, las potenciamos”, subrayó.

Consultado sobre si se refería a Laura Raffo, Orsi dijo que no. “No, no dije nada, no, no. Hablo del Frente, de mi fuerza política, que ayer estuve en el lanzamiento de otra fórmula con (Mario) Bergara y (Liliám) Kechichián. O sea, tenemos varias fórmulas para llevar adelante este país”, sostuvo.