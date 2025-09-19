OSE instalará medidores con Inteligencia Artificial a partir de 2026

“Queremos llevar la empresa a un nivel de eficiencia y eficacia que no ha tenido hasta el momento”, destacó el jerarca de OSE.

Para financiar el programa, OSE recibió un préstamo de 63 millones de dólares de parte de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, además del apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este respaldo permitirá ejecutar acciones para reducir las pérdidas por agua no contabilizada, que actualmente rondan el 50%. De esa cifra, el 15% corresponde a pérdidas comerciales, las cuales podrán ser solucionadas mediante la telemedición, mientras que el 35% restante se atribuye a pérdidas físicas, que podrán ser abordadas más rápidamente con la medición en tiempo real.

Ferreri también destacó que se creará un centro de monitoreo unificado para todo el país, ya que, aunque OSE dispone de información, no la obtiene en tiempo real. "Será un salto de calidad gigantesco para la gestión del agua en Uruguay", subrayó el presidente del ente.