Otra vez lío en la interna colorada, ahora por Sanjurjo

"Este cargo que va a asumir Sanjurjo en este Ministerio del Interior, del gobierno del FA, claramente no es en representación por lo menos de nuestro sector. No es en representación partidaria y se hará cargo de él su sector, Unir. No nos parece bien tampoco, que ni empezado el nuevo gobierno ya haya dirigentes que estén aceptando cargos a título personal", remarcó.

La opinión de Ojeda

Días atrás, antes de que se confirmara la continuidad de Sanjurjo, Ojeda contó que este lo había llamado para informarle sobre sus reuniones con el ministro del Interior electo, Carlos Negro y afirmó que la situación “no es comparable con otras reuniones que puedan tener legisladores” con el gobierno electo. Ojeda declaró este martes a El País que se trata de un cargo de confianza, por lo que Sanjurjo “no ocupa un lugar de cuota partidaria colorada”.

Este martes hubo una reunión entre el dirigente del Partido Colorado Diego Sanjurjo y asesor de la cartera en el gobierno de Lacalle Pou, y el ministro designado, Carlos Negro, tras la que afirmó: "Hoy estoy en condiciones de decir que eso se concreta", en referencia a su rol en el futuro gobierno. "Es completamente a título personal", aclaró.

"Lo que hemos hablado es primero sobre el rol que quiere que yo tenga, que es muy similar a lo que Martinelli y Heber en su momento me pedían, que es un asesoramiento y hacerme cargo de políticas que para ellos son importantes. A su vez quizá sobre todo un trabajo más de analista de política pública que es asesorar, sugerir, gestionar, implementar políticas que interesan. En ese sentido hablamos mucho de políticas que se vienen llevando a cabo hasta ahora y de políticas que a mí me gustaría llevar adelante", dijo.