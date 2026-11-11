Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes selección uruguaya |

Lo importante es ganar

"Es un clásico, no lo tomamos como un amistoso", palpitó Araújo previo al partido con Argentina

Por su parte, Giorgian de Arrascaeta apuntó a que la “cercanía con la gente” se perdió debido a los malos resultados y buscan "empezar de cero" en Uruguay.

De Arrascaeta y Araújo en la previa de la fecha FIFA con Uruguay.

De Arrascaeta y Araújo en la previa de la fecha FIFA con Uruguay.

 Federico Gutiérrez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Maximiliano Araújo manifestó la “importancia” de estar en Uruguay y de reencontrarse con el resto de los jugadores del plantel.

Para nosotros es muy importante enfrentarnos a una grandísima selección como la argentina. Ellos vienen haciendo un gran papel en los últimos años, en los Mundiales y en la Copa América. Pero nos estamos preparando muy bien y creo que va a ser un gran partido”, afirmó respecto al partido del viernes.

Araújo adelantó que para ellos “es un clásico, no lo tomamos como un amistoso. Lo más importante es ganar, después habrán cosas para corregir, pero es mejor corregir ganando”.

La “cercanía con la gente” se perdió debido a los malos resultados

“Es un momento especial por lo que significa Diego (Forlán) para Uruguay. Es querido y respetado por el pueblo y por los jugadores”, aseguró Girogian de Arrascaeta. Destacó el “cariño” hacia el entrenador a quien le agradeció “la confianza” que le dio.

Está muy próximo al jugador, siempre te da opciones, movimientos y espacios para ocupar en la cancha. En mi posición es un ejemplo de un diez que lo tenía todo. Él hacía jugar a los compañeros y tenía mucho gol”, agregó.

El volante del Flamengo apuntó a que la “cercanía con la gente” se perdió debido a los malos resultados. “Volver a Uruguay después de los resultados negativos es un buen momento para volver a empezar y conectar con el hincha”, sostuvo.

“Es un volver a empezar muy importante para que el pueblo uruguayo abrace a este nuevo equipo, nuevos jugadores que están y nuevas oportunidades que hay para adelante. La ilusión del grupo con este nuevo entrenador es la mejor”, ahondó.

Finalmente, De Arrascaeta palpitó el choque del viernes ante Argentina, quienes por “su momento” pueden vivirlo “con un clima más festivo”. “La cercanía que tienen con sus hinchas lo hace un partido de más disfrute. Para nosotros es un partido para competir, afirmar cosas y seguir creciendo”, finalizó.

Temas

Te puede interesar