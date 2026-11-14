Orsi viaja este sábado a Madrid para afianzar la inversión de la española Solaria

El presidente de la República Yamandú Orsi emprende este sábado un viaje oficial hacia Madrid con el objetivo de participar como ponente principal en un destacado foro económico internacional. La agenda del mandatario en la capital española tendrá como punto central su intervención el próximo lunes 16 en un desayuno informativo del Fórum Europa, un espacio de debate de referencia organizado por Nueva Economía Fórum que cuenta, entre sus patrocinadores, con la empresa energética española Solaria, protagonista de la mayor inversión privada proyectada en la historia del país.
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Esta visita oficial se produce exactamente un mes después de que el gobierno uruguayo y la compañía española suscribieran, el pasado 14 de octubre, un acuerdo estratégico para el desarrollo de un ambicioso parque tecnológico de centros de datos de hasta 500 megavatios de capacidad, el cual operará bajo el régimen de zona franca. El desembolso total anunciado por Solaria asciende a los 5.700 millones de dólares, una cifra sin precedentes en Uruguay que consolidará la infraestructura digital y energética de la nación en los próximos años.
Detalles del convenio
De acuerdo con los detalles técnicos del convenio, la inversión se dividirá en dos grandes componentes para garantizar la autosuficiencia y sostenibilidad del complejo. Unos 5.500 millones de dólares se destinarán directamente a la construcción y equipamiento de los centros de datos de última generación, mientras que los 200 millones de dólares restantes se invertirán en la instalación de 350 megavatios de generación de energía solar fotovoltaica, diseñados específicamente para abastecer la demanda eléctrica de dichas instalaciones con fuentes renovables.
El despliegue territorial del megaproyecto abarcará tres departamentos clave del sur y centro del país: Canelones, San José y Florida, y se ejecutará en dos etapas. Según las estimaciones oficiales del Ejecutivo uruguayo, la primera fase —cuya finalización está proyectada hacia el año 2029— generará alrededor de 3.100 puestos de trabajo directos durante el período de construcción. Una vez que el parque tecnológico entre en plena operación, se prevé que el complejo sostenga una plantilla permanente de aproximadamente 1.500 empleos calificados.
Con el fin de agilizar los plazos administrativos y coordinar la logística en el territorio, el presidente Orsi mantuvo una reunión de trabajo hace unos días junto a los intendentes de Canelones, San José y Florida. Durante el encuentro, las autoridades nacionales y departamentales trazaron una hoja de ruta conjunta que permitirá viabilizar los permisos y la infraestructura necesaria para que las obras civiles puedan dar inicio en el transcurso de 2027.
Finalmente, la presencia del mandatario uruguayo en España adquiere una relevancia geopolítica y comercial adicional al coincidir con el tramo final de la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur, cuya cumbre de jefes de Estado se celebrará en Montevideo el próximo 4 de diciembre. Asimismo, el viaje se enmarca en los primeros meses de la aplicación provisional del acuerdo comercial entre el bloque sudamericano y la Unión Europea, en vigor desde el pasado 1 de mayo, ofreciendo una plataforma idónea para atraer nuevos capitales europeos hacia la región.