Orsi viaja este sábado a Madrid para afianzar la inversión de la española Solaria

El despliegue territorial del megaproyecto abarcará tres departamentos clave del sur y centro del país: Canelones, San José y Florida, y se ejecutará en dos etapas. Según las estimaciones oficiales del Ejecutivo uruguayo, la primera fase —cuya finalización está proyectada hacia el año 2029— generará alrededor de 3.100 puestos de trabajo directos durante el período de construcción. Una vez que el parque tecnológico entre en plena operación, se prevé que el complejo sostenga una plantilla permanente de aproximadamente 1.500 empleos calificados.

Con el fin de agilizar los plazos administrativos y coordinar la logística en el territorio, el presidente Orsi mantuvo una reunión de trabajo hace unos días junto a los intendentes de Canelones, San José y Florida. Durante el encuentro, las autoridades nacionales y departamentales trazaron una hoja de ruta conjunta que permitirá viabilizar los permisos y la infraestructura necesaria para que las obras civiles puedan dar inicio en el transcurso de 2027.

Finalmente, la presencia del mandatario uruguayo en España adquiere una relevancia geopolítica y comercial adicional al coincidir con el tramo final de la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur, cuya cumbre de jefes de Estado se celebrará en Montevideo el próximo 4 de diciembre. Asimismo, el viaje se enmarca en los primeros meses de la aplicación provisional del acuerdo comercial entre el bloque sudamericano y la Unión Europea, en vigor desde el pasado 1 de mayo, ofreciendo una plataforma idónea para atraer nuevos capitales europeos hacia la región.