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Política

se va la segunda

Mesa Política del FA aprobó candidatura de Fernando Pereira a la reelección

Ahora será el Plenario Nacional, que se reúne el sábado, el que avale la decisión de la Mesa Política.

Fernando Pereira por la reelección.

Fernando Pereira por la reelección.

 Leonardo Carreño / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La Mesa Política Nacional del Frente Amplio (FA) dio vía libre a la reelección de Fernando Pereira como presidente al aprobar su candidatura. Ahora la propuesta será elevada al Plenario Nacional, que se reúne este sábado. La elección de las autoridades se realizaría en setiembre de 2027.

De acuerdo a la resolución, existen “amplios acuerdos alcanzados en torno al nombre del compañero Fernando Pereira”.

Se descuenta que la propuesta será aprobada por el Plenario Nacional, que se reúne este sábado. Posteriormente, será el Congreso el encargado de elegir al presidente, para lo que se requiere una mayoría de cuatro quintos de los votos.

No obstante, no está definido todavía que Pereira sea el único candidato para ocupar la Presidencia. No se descarta que en el curso del proceso pueda aparecer alguna otra.

Además, la Mesa Política propuso que las elecciones del próximo Plenario Nacional, las presidencias y los plenarios departamentales se realicen el domingo 12 de setiembre de 2027. La fecha también deberá ser considerada y aprobada por el Plenario Nacional.

En otro orden, la Mesa Política prevé desarrollar un proceso de movilización, que incluye asambleas participativas, a efectos de incorporar al debate partidario la participación de los frenteamplistas en el proceso de elaboración colectiva.

Pereira electo en 2020

Pereira fue electo presidente del Frente Amplio en diciembre de 2020, y sustituyó en el cargo a Javier Miranda. Contó en la ocasión con el respaldo del Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista (PCU) y la Vertiente Artiguista.

Debió competir con otros dos candidatos, el actual ministro de Desarrollo Social y exsecretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, y la exdiputada Ivonne Pasada.

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