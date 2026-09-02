Mesa Política del FA aprobó candidatura de Fernando Pereira a la reelección

No obstante, no está definido todavía que Pereira sea el único candidato para ocupar la Presidencia. No se descarta que en el curso del proceso pueda aparecer alguna otra.

Además, la Mesa Política propuso que las elecciones del próximo Plenario Nacional, las presidencias y los plenarios departamentales se realicen el domingo 12 de setiembre de 2027. La fecha también deberá ser considerada y aprobada por el Plenario Nacional.

En otro orden, la Mesa Política prevé desarrollar un proceso de movilización, que incluye asambleas participativas, a efectos de incorporar al debate partidario la participación de los frenteamplistas en el proceso de elaboración colectiva.

Pereira electo en 2020

Pereira fue electo presidente del Frente Amplio en diciembre de 2020, y sustituyó en el cargo a Javier Miranda. Contó en la ocasión con el respaldo del Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista (PCU) y la Vertiente Artiguista.

Debió competir con otros dos candidatos, el actual ministro de Desarrollo Social y exsecretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, y la exdiputada Ivonne Pasada.