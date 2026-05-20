Jubilados plantearon a Oddone la necesidad de un aumento superior al 1% en julio

Una delegación de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) mantuvo una reunión este martes con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba, en la sede del ministerio. El encuentro, que duró alrededor de una hora y media, tuvo como asunto central el “aumento diferencial” del 1% previsto a partir de julio para las jubilaciones y pensiones mínimas. En julio del año pasado, el gobierno anunció un incremento total del 3%, que se aplicaría en dos partes: un 2% de manera inmediata y el restante 1% en julio de este año.