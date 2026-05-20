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Jubilados plantearon a Oddone la necesidad de un aumento superior al 1% en julio

Onajpu advirtió a los jerarcas del equipo económico sobre el incremento que hubo en el último tiempo de los precios de los artículos de primera necesidad.

Jubilados se reunieron con Oddone.

Jubilados se reunieron con Oddone.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Una delegación de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) mantuvo una reunión este martes con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba, en la sede del ministerio. El encuentro, que duró alrededor de una hora y media, tuvo como asunto central el “aumento diferencial” del 1% previsto a partir de julio para las jubilaciones y pensiones mínimas. En julio del año pasado, el gobierno anunció un incremento total del 3%, que se aplicaría en dos partes: un 2% de manera inmediata y el restante 1% en julio de este año.

Mientras se aproxima la fecha para que este aumento entre en vigencia, desde Onajpu se sostiene que, si bien el ajuste fue establecido de acuerdo al índice de precios al consumo (IPC) —es decir, la inflación—, los artículos de primera necesidad, como los alimentos, están actualmente con valores superiores a los que había, incluso, a principios de este año.

Con esa posición sobre la mesa, la secretaria general de la Onajpu, Estela Ovelar, señaló en rueda de prensa que los jerarcas del equipo económico “fueron receptivos” al planteo. “Quedaron de contestarnos dentro de unos días, porque a nivel de presupuesto tienen otras áreas que están estudiando; [pero] a la brevedad nos darán una respuesta”, comentó Ovelar, que este martes estuvo acompañada por el presidente de la organización, Sixto Amaro, y el responsable de la Comisión de Seguridad Social de la Onajpu, William Urrutia.

Onajpu aspira a un 3%

Durante el encuentro las partes no trataron un “número concreto” por encima de ese 1%, si bien desde Onajpu se “maneja” como un objetivo un aumento diferencial del 3%. De todos modos, este martes la organización dialogó concretamente con las autoridades sobre la necesidad de que, sea cual sea el incremento de julio, no se descuente con el ajuste de jubilaciones y pensiones de enero, como sí ocurría en el gobierno anterior.

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