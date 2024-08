Para Orsi, la incorporación de Blanca Rodríguez será "un lujo"

Orsi dijo que “sabe cuál es la filosofía” de Rodríguez, y recordó el libro “El correo del general” que escribió sobre Líber Seregni.

No obstante, aclaró que no sabe “cómo va a ser ni desde dónde” esa incorporación. “Sé que en estos días se iba a comunicar, pero no lo estamos definiendo desde el equipo de la fórmula y la campaña”, aunque aclaró que “sería un lujo”.

El pase del año

Por su parte la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Bettiana Diaz, confirmó que "están por anunciar" el ingreso de la exconductora de Subrayado Blanca Rodríguez a ese sector político del Frente Amplio.

"Estamos por anunciar ese pase, pero no puedo adelantar detalles", dijo Díaz en entrevista con Radio Universal. "Hay cuestiones que manejan Pepe (Mujica) y Lucía (Topolansky), después nos enteramos". Díaz dijo que le "encanta" la incorporación. "Viene a reforzar también la importancia de tener mujeres en la 609", aseguró.

Este viernes Informativo Sarandí adelantó que el martes 27 se anunciaría la incorporación de Blanca Rodríguez.