Para Pereira la libertad de acción sería lo mas sano para el FA

Dentro del Frente Amplio hay visiones diferentes. Están los que apoyan la iniciativa como el Partido Comunista y el Partido Socialista, y otros sector que no comparten el camino de la central sindical.

La posición de Fernando Pereira

En entrevista con La Diaria, el presidente del FA, Fernando Pereira, fijó su posición personal al respecto. "Yo soy de los que creen que este tipo de acciones, a las que obviamente respeto mucho, requieren niveles de unidad muy amplios para la segunda etapa, que es la aprobación del plebiscito o del referéndum. Una diferencia sustancial entre el referéndum de la LUC y este plebiscito es que el referéndum contaba con amplios consensos políticos y sociales de la izquierda uruguaya y eso posibilitó juntar 800.000 firmas en pandemia. En el caso del plebiscito de la seguridad social, hubo una parte de la izquierda que no compartió este proceso y una parte que sí, y el movimiento social tuvo dificultades públicas, entonces, ahí hay un problema. La segunda diferencia: resulta que hoy, después de la juntada de firmas, el debate prosigue, entonces no se ha logrado un consenso político y social de la magnitud que se requiere para construir mayorías firmes que posibiliten que estas cuestiones finalmente se consoliden. Y eso requiere debate político. Acá hay diferencias de fondo, sobre si este proceso debería ser plebiscitario o debería ser un proceso que fuera acompañado de un diálogo social profundo con empresarios, trabajadores, jubilados, académicos, organizaciones internacionales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) u otras, y los partidos políticos", dijo Pereira al matutino.

Y continuó: "Entonces tengo la impresión de que el camino que había elegido el Frente Amplio era un camino adecuado. Cuando no hay consensos amplios, siempre es una dificultad para el pueblo, y ahí yo veo un problema importante. Pero hay que resolverlo, y creo que el pueblo uruguayo cuando se pone a decidir, decide, y nada más sabio que un pueblo decidiendo. El Frente Amplio tiene que asumir que va a haber posiciones diversas al seno de su organización y que la libertad de acción nos permitió convivir durante todo este tiempo de recolección de firmas de forma adecuada, y cada cual pudo dar su opinión y recolectar o no firmas, armar un puestito o no, y eso creo que fue una decisión acertada. Ahora hay que ver si se prosigue el mismo camino.

Para el presidente de la fuerza política lo más sano sería la libertad de acción. "Para mí sí, sin duda, es lo más sano para el Frente Amplio. Hay que discutirlo, procesarlo, no puede ser una cosa imperativa, pero me parece que es el camino más adecuado, porque nos permite convivir. La izquierda es la unidad en la diversidad, y es fácil convivir cuando esa diversidad es pequeña; siempre el desafío es convivir cuando hay una diversidad mayor, una diferencia mayor."