Castaingdebat: llegada de los Super Tucano es un "salto cualitativo decisivo" para la Fuerza Aérea

El exministro vinculó directamente esta inversión con la estrategia de seguridad nacional, afirmando que la lucha contra el narcotráfico fue una “prioridad central” de la gestión. En este sentido, sostuvo que la llegada de los A-29, sumada a los radares tácticos y buques de patrulla de la Armada, es una “muestra concreta y firme” del compromiso con la defensa y la soberanía.

“Con la llegada de estas aeronaves, la Fuerza Aérea dispone finalmente de medios idóneos para custodiar el espacio aéreo nacional, fortaleciendo de manera sustantiva nuestra capacidad de control y protección territorial”, afirmó Castaingdebat.

En su comunicado, el exsecretario de Estado manifestó que haber alcanzado este objetivo durante su periodo de gobierno es “motivo de legítimo orgullo y profunda satisfacción”. Asimismo, extendió un reconocimiento al expresidente Luis Lacalle Pou, resaltando su visión de que la inversión en defensa no es un gasto, sino una “inversión estratégica en beneficio de la Nación y de su gente”.