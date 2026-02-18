Hacete socio para acceder a este contenido

Política Castaingdebat | Super Tucano |

Volando

Castaingdebat: llegada de los Super Tucano es un "salto cualitativo decisivo" para la Fuerza Aérea

El exministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, celebró la llegada de las aeronaves adquiridas a Brasil y cuya gestión de compra inició en 2024.

El exministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat.

 Federico Gutierrez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Este miércoles, arribaron a Uruguay las dos primeras unidades de los seis aviones Embraer A-29 Super Tucano adquiridos a Brasil. El exministro de Defensa, Armando Castaingdebat, responsable de la gestión de compra iniciada en 2024, emitió un comunicado en el que señala que la recepción de estas aeronaves de última generación constituye un “hito trascendental para la Fuerza Aérea Uruguaya”.

Modernización y capacidad operativa

Según lo expresado por Castaingdebat, la incorporación de estos sistemas electrónicos y de comunicaciones de nivel internacional representa un “salto cualitativo decisivo en el proceso de modernización institucional”. El exjerarca subrayó que, tras un prolongado periodo, la institución vuelve a contar con vectores de combate “plenamente aptos para cumplir con eficacia y profesionalismo las misiones asignadas”.

La adquisición incluye, además de las seis unidades aéreas, un simulador de vuelo cuyos sistemas son intercambiables con los de los aviones reales. Sobre este punto, Castaingdebat destacó que la herramienta permitirá “no solamente formar pilotos uruguayos, sino también de la región”.

El exministro vinculó directamente esta inversión con la estrategia de seguridad nacional, afirmando que la lucha contra el narcotráfico fue una “prioridad central” de la gestión. En este sentido, sostuvo que la llegada de los A-29, sumada a los radares tácticos y buques de patrulla de la Armada, es una “muestra concreta y firme” del compromiso con la defensa y la soberanía.

“Con la llegada de estas aeronaves, la Fuerza Aérea dispone finalmente de medios idóneos para custodiar el espacio aéreo nacional, fortaleciendo de manera sustantiva nuestra capacidad de control y protección territorial”, afirmó Castaingdebat.

En su comunicado, el exsecretario de Estado manifestó que haber alcanzado este objetivo durante su periodo de gobierno es “motivo de legítimo orgullo y profunda satisfacción”. Asimismo, extendió un reconocimiento al expresidente Luis Lacalle Pou, resaltando su visión de que la inversión en defensa no es un gasto, sino una “inversión estratégica en beneficio de la Nación y de su gente”.

