Este miércoles, arribaron a Uruguay las dos primeras unidades de los seis aviones Embraer A-29 Super Tucano adquiridos a Brasil. El exministro de Defensa, Armando Castaingdebat, responsable de la gestión de compra iniciada en 2024, emitió un comunicado en el que señala que la recepción de estas aeronaves de última generación constituye un “hito trascendental para la Fuerza Aérea Uruguaya”.
Castaingdebat: llegada de los Super Tucano es un "salto cualitativo decisivo" para la Fuerza Aérea
