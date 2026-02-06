El Directorio del Partido Nacional resolvió la suspensión inmediata de los derechos partidarios del exdiputado Javier Radiccioni, luego de que en los últimos días se conociera una denuncia por violencia doméstica presentada por suexpareja y una decisión judicial vinculada al caso.
Sanción Política
Partido Nacional suspendió a Javier Radiccioni tras denuncia por violencia doméstica
