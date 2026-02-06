Partido Nacional suspendió a Javier Radiccioni tras denuncia por violencia doméstica

Pase a Comisión de Ética

En la misma declaración, el Partido Nacional afirmó que asume el caso “con la seriedad que corresponde”, y remarcó que su accionar institucional estará guiado por “el respeto al Derecho, la defensa de la legalidad y la preservación de los valores éticos que constituyen la esencia de nuestra tradición nacionalista”.

Asimismo, el Directorio dispuso “el pase inmediato del caso a la Comisión de Ética”, instancia que deberá analizar la situación desde el punto de vista interno del partido, en paralelo al curso que siga el proceso judicial.