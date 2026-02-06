Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Radiccioni | denuncia | Partido Nacional

Sanción Política

Partido Nacional suspendió a Javier Radiccioni tras denuncia por violencia doméstica

El Partido Nacional le retiró los derechos partidarios a Javier Radiccioni y resolvió derivar el caso a la Comisión de Ética.

&nbsp;Javier Radiccioni, exdiputado blanco.&nbsp;

 Javier Radiccioni, exdiputado blanco. 

 Foto: Facebook
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Directorio del Partido Nacional resolvió la suspensión inmediata de los derechos partidarios del exdiputado Javier Radiccioni, luego de que en los últimos días se conociera una denuncia por violencia doméstica presentada por suexpareja y una decisión judicial vinculada al caso.

La determinación fue comunicada a través de una declaración oficial emitida por el órgano de conducción partidaria, en la que se señala que la medida se adopta “en atención a nuestro compromiso con la independencia de poderes y en resguardo a la institucionalidad de nuestro Partido”.

Según el comunicado, la resolución implica que Radiccioni queda “inhabilitado para ejercer toda forma de representación política o institucional en nombre del Partido Nacional”, estableciendo así su apartamiento formal de cualquier rol partidario mientras se sustancia la situación judicial.

Pase a Comisión de Ética

En la misma declaración, el Partido Nacional afirmó que asume el caso “con la seriedad que corresponde”, y remarcó que su accionar institucional estará guiado por “el respeto al Derecho, la defensa de la legalidad y la preservación de los valores éticos que constituyen la esencia de nuestra tradición nacionalista”.

Asimismo, el Directorio dispuso “el pase inmediato del caso a la Comisión de Ética”, instancia que deberá analizar la situación desde el punto de vista interno del partido, en paralelo al curso que siga el proceso judicial.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar