Suenan las lonjas por Isla de Flores. El borocotó chas chas de decenas de tamboriles resuena en el viejo pavimento y entre las antiguas casas llenas de historia de esta mítica calle montevideana en homenaje al Negro Rada, que se fue este miércoles, pero que vive en la memoria y el corazón de los uruguayos.
homenaje popular
Al son de los tamboriles, una multitud despidió a Rada por Isla de Flores
Convocados por las redes sociales, o simplemente autoconvocados, miles de personas homenajearon a Rada con música.