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Sociedad Rada | tamboriles |

homenaje popular

Al son de los tamboriles, una multitud despidió a Rada por Isla de Flores

Convocados por las redes sociales, o simplemente autoconvocados, miles de personas homenajearon a Rada con música.

Homenaje a Rada en Isla de Flores.

Homenaje a Rada en Isla de Flores.

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Por Pablo Silva Galván

Suenan las lonjas por Isla de Flores. El borocotó chas chas de decenas de tamboriles resuena en el viejo pavimento y entre las antiguas casas llenas de historia de esta mítica calle montevideana en homenaje al Negro Rada, que se fue este miércoles, pero que vive en la memoria y el corazón de los uruguayos.

Convocados por las redes sociales algunos, autoconvocados los más, cientos, o tal vez miles, de personas se volcaron a la callecita "tan angostita" inmortalizada por Carlos Gardel, y al son de los tamboriles rinden el homenaje más importante al Negro: el de la gente.

Desde temprano, y a consecuencia de la convocatoria en redes, comenzaron a concentrarse en la esquina de Isla de Flores y Minas los vecinos, amigos y admiradores de la obra y el ejemplo de Rada, para expresar su dolor por la partida, pero también su admiración por una trayectoria de más de seis décadas que deja honda huella en la cultura y la identidad de los uruguayos.

El jueves será oficial

El jueves vendrá el homenaje oficial. Será velado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y seguramente, al salir a la calle, estará rodeado de las multitudes que disfrutaron de su música.

Rada falleció este miércoles, tras estar internado más de tres semanas, a consecuencia de una neumonía y sus complicaciones.

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