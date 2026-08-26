Al son de los tamboriles, una multitud despidió a Rada por Isla de Flores

Desde temprano, y a consecuencia de la convocatoria en redes, comenzaron a concentrarse en la esquina de Isla de Flores y Minas los vecinos, amigos y admiradores de la obra y el ejemplo de Rada, para expresar su dolor por la partida, pero también su admiración por una trayectoria de más de seis décadas que deja honda huella en la cultura y la identidad de los uruguayos.