Parlamento cierra este lunes el primer período de la legislatura

Esta pieza, cuyo libreto original es de Vladimir Begichev y Vassily Geltzer, relata la historia de amor entre la princesa Odette, condenada a ser cisne durante el día, y el príncipe Sigfrido. En esta presentación, los roles principales estarán a cargo de los bailarines Gabriella Delgado (Odette) y Sergio Muzzio (Sigfrido). El evento se realiza bajo la referencia descriptiva de "CIERRE DEL PRIMER PERÍODO LEGISLATIVO DE GALA".

La función de la Comisión Permanente durante el receso

La clausura del período de sesiones ordinarias dará paso al inicio de las funciones de la Comisión Permanente. Este organismo es un cuerpo mixto compuesto por cuatro senadores y siete diputados, elegidos por el sistema proporcional, y es presidido por un senador perteneciente a la mayoría.

La Comisión Permanente ejercerá sus cometidos desde la fecha de iniciación del receso de la Asamblea General hasta que se reanuden las sesiones ordinarias. Su principal función constitucional es velar por la observancia de la Constitución y las leyes, además de realizar advertencias al Poder Ejecutivo.

Durante el receso, los asuntos que estaban a estudio de la Asamblea General o de la Cámara de Senadores pasan automáticamente a conocimiento de este cuerpo.

La Comisión Permanente para este primer período está integrada, por la Cámara de Senadores, por Bettiana Díaz y Daniel Borbonet (Frente Amplio), Pedro Bordaberry (Partido Colorado), y Sebastián Da Silva (Partido Nacional), junto a sus respectivos suplentes.

Por la Cámara de Representantes, los titulares son Pablo Abdala y Sebastián Andújar (Partido Nacional), Margarita Libschitz, Gabriel Otero y Federico Preve (Frente Amplio), y Walter Verri (Partido Colorado), también con sus respectivos suplentes.