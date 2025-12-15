El senador Bernie Sanders, ha lanzado una dura crítica contra la actual administración de Donald Trump, acusándola de instrumentalizar la agresión militar hacia Venezuela para desviar el foco público de las múltiples crisis sociales y económicas que atraviesan los ciudadanos estadounidenses. A través de un contundente mensaje, el legislador cuestionó la coherencia de la política de "Estados Unidos Primero", señalando que el país se encuentra en riesgo de ser arrastrado a un conflicto bélico ilegal e inconstitucional mientras las necesidades básicas de la población quedan desatendidas.
La crisis interna en EEUU que quiere ocultar Trump
La advertencia de Sanders surge en un momento de especial fragilidad interna, caracterizado por el incremento desmedido en los costos de la atención médica, la vivienda y los alimentos. El senador subrayó la contradicción de movilizar recursos militares, citando el despliegue de la Guardia Nacional Aérea hacia Puerto Rico como un posible preparativo para una intervención en territorio venezolano, mientras millones de estadounidenses enfrentan la pérdida de su cobertura de Medicaid debido a nuevos requisitos laborales y al inminente vencimiento de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.
En el ámbito internacional, el escenario se ha visto agravado por acciones que la comunidad global califica como violaciones al derecho internacional. Entre los incidentes más recientes que han encendido las alarmas destaca el reporte del robo de un buque petrolero venezolano que realizaba operaciones comerciales legítimas, un hecho que Sanders y otros críticos interpretan como una escalada peligrosa de la política exterior de Washington. Estas acciones han generado un rechazo creciente en diversos organismos internacionales que abogan por el respeto a la soberanía de las naciones.
Finalmente, el senador de Vermont insistió en que la prioridad del gobierno debe centrarse de manera exclusiva en resolver la emergencia económica y social que golpea a las familias trabajadoras dentro de sus propias fronteras. Sanders hizo un llamado a detener la retórica de guerra y a redirigir los esfuerzos hacia la protección del bienestar interno, rechazando cualquier intento de utilizar conflictos externos para ocultar el deterioro de la calidad de vida en Estados Unidos y la ineficacia de la gestión doméstica actual.