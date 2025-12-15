Bernie Sanders denuncia el uso de tensiones con Venezuela como distractores ante crisis interna en EEUU

La crisis interna en EEUU que quiere ocultar Trump

La advertencia de Sanders surge en un momento de especial fragilidad interna, caracterizado por el incremento desmedido en los costos de la atención médica, la vivienda y los alimentos. El senador subrayó la contradicción de movilizar recursos militares, citando el despliegue de la Guardia Nacional Aérea hacia Puerto Rico como un posible preparativo para una intervención en territorio venezolano, mientras millones de estadounidenses enfrentan la pérdida de su cobertura de Medicaid debido a nuevos requisitos laborales y al inminente vencimiento de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.