Iglesia Metodista del Uruguay instala pesebre entre escombros en solidaridad con Palestina.

“Las escenas de Natividad no pueden ser las mismas”

Frattini sostuvo que el pesebre tradicional ya no alcanza para expresar el mensaje cristiano en el contexto actual. “Las escenas de Natividad no pueden ser las mismas después de lo que ha pasado. Decidimos hacer una que levante conciencia sobre un problema que, aunque el fuego haya cesado, va a necesitar muchos años para resolverse”.

La instalación incluye elementos simbólicos: juguetes de niños esparcidos, llaves que representan hogares destruidos, restos de vida cotidiana interrumpida. “Las llaves hablan de casas que ya no están, de personas que no tienen a dónde volver”, señaló el pastor. También aparece un olivo, árbol cargado de significado.

Un vínculo inevitable

Para la comunidad metodista, el vínculo entre la Natividad y la situación en Gaza resulta inevitable. “Jesús nació para las realidades más oscuras, más difíciles, para los lugares donde la vida está asfixiada”, afirmó Frattini. “Nació en un lugar que no correspondía, donde no había lugar para él, y luego tuvo que huir con sus padres. Hay muchos paralelos con lo que hoy viven millones de personas”.

“No podemos ser indiferentes porque Jesús nos llama a esas realidades”, subrayó el pastor, aludiendo a las vidas perdidas, los sueños rotos y las familias separadas por la guerra.

Light for Palestine

La iniciativa se inscribe además en el trabajo del espacio Light for Palestine, una instancia de encuentro entre comunidades palestinas y cristianas uruguayas que comenzó a gestarse en octubre de 2023. “Es un lugar para intercambiar información, compartir experiencias y conocernos mejor”, explicó Frattini. “Venimos de lugares de dificultad y de recuperación”.

El pastor reconoció que el tema genera fuertes divisiones en Uruguay, pero remarcó que el objetivo no es profundizar la polarización. “Nuestra misión no es tomar partido desde el odio, sino abrir los ojos al hecho de que todos tenemos derecho a vivir. Israelíes y palestinos, niños que necesitan agua, comida y un lugar para crecer”.

“No hay manera de que en el siglo XXI no podamos resolver esto”, concluyó. “Hay millones de personas que existen, que están ahí. Como humanidad, tenemos que encontrar una solución sostenible y válida para avanzar”.

Otro hecho similar

En Belén, ciudad palestina donde la tradición cristiana ubica el nacimiento de Jesús, las celebraciones navideñas fueron canceladas en 2023 y reemplazadas por gestos de fuerte carga política y espiritual. Según informó BBC News Mundo, la Iglesia Evangélica Luterana de la Natividad instaló un nacimiento hecho con escombros, en el que el niño Jesús aparece envuelto en una kufiya palestina. “Queremos mandar un mensaje al mundo de que así es como se ve la Navidad en Gaza y en toda Palestina”, explicó su pastor, Munther Isaac, quien resumió la escena con una frase que recorrió el mundo: “Si Jesús volviera a nacer hoy, lo haría bajo los escombros de una casa en Gaza”.

De acuerdo con el reporte de la BBC, la imagen busca reflejar el impacto devastador de la guerra sobre la población civil, en especial sobre los niños, y denunciar la destrucción de hogares, el desplazamiento forzado y la muerte de miles de personas. “Quién puede tener ganas de celebrar si estamos destrozados por las imágenes que vemos a diario de niños siendo sacados de los escombros”, sostuvo Isaac en diálogo con el medio británico.