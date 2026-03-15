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Política solidaridad |

comité central

PCU convoca a concretar avances en seguridad social y a redoblar solidaridad con Cuba

El Comité Central del PCU emitió una declaración convocando a la solidaridad con Cuba y destacando los avances logrados en el primer año de gobierno del Frente Amplio.

PCU convoca a redoblar solidaridad con Cuba.

PCU convoca a redoblar solidaridad con Cuba.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Fabián Tapia

El Partido Comunista (PCU) convoca a concretar este año avances en materia de seguridad social, dar respuesta a la pobreza infantil y trabajar hacia la reducción de la jornada laboral. Asimismo, señala que no se cierra al debate sobre las empresas públicas, pero “sobre la base de respetar los pronunciamientos ciudadanos”. Exhorta, también, a redoblar la solidaridad con Cuba.

En una resolución de su Comité Central, reunido este fin de semana, el PCU hace un repaso de la situación mundial, signada por el aumento de la pobreza y la guerra, al tiempo que condena las renovadas acciones agresivas de Estados Unidos contra el pueblo cubano. “Convocamos a concretar y elevar la solidaridad con Cuba, a nivel de nuestro gobierno, y en el plano político y social, comprometemos nuestro esfuerzo para lograrlo”, señala.

Asimismo, condena las presiones que el gobierno de Donald Trump ha intentado ejercer en Uruguay. “Uruguay es un país soberano e independiente y su gobierno solo debe rendir cuentas ante su pueblo”, enfatiza.

Tras detallar las acciones en solidaridad con Cuba y Venezuela y en rechazo de la acción agresiva del imperialismo, el PCU asume, “como tarea central”, la construcción de “un amplio movimiento por la paz, en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”.

Avances del gobierno

Seguidamente, en el plano local, precisa que el gobierno del Frente Amplio (FA) expresa “un proyecto de país distinto del de la derecha y su modelo de la desigualdad”. Y, en consecuencia, detalla una serie de avances en lo que va del gobierno: crecimiento del salario real, del empleo, contención de la inflación, el incremento del Bono Escolar y las Becas Butía, entre otros. “Valoramos la acción del gobierno como parte del proceso de transformación social y este necesita del protagonismo popular organizado”, sentencia a continuación.

Hace referencia más adelante a las empresas públicas, entendiendo que “es siempre relevante” discutir su papel porque “son un elemento central para el desarrollo soberano del país”. En ese sentido, entiende que “la discusión debe darse sobre la base de respetar los pronunciamientos ciudadanos sobre ellas, garantizando la propiedad estatal de las mismas”.

Seguridad social

Convoca a concretar avances en materia del Diálogo Social recuperando el derecho a jubilarse a los 60 años, elevar las prestaciones más bajas y poniendo límites al lucro en la seguridad social; “dar respuesta a la emergencia de la pobreza infantil”, donde inscriben la propuesta de gravar al 1% más rico “con una modificación del Impuesto a la Renta”.

Finalmente, convoca a “construir” grandes movilizaciones populares, en particular el 26 de marzo, a 55 años del primer acto de masas del Frente Amplio, el 18 de abril en homenaje a los mártires del seccional 20, el 1 de mayo, en el Día de los Trabajadores, y el 20 de mayo, en ocasión de una nueva edición de la Marcha del Silencio.

Declaracion CC 15 de Marzo 2026

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