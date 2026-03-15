PCU convoca a concretar avances en seguridad social y a redoblar solidaridad con Cuba

Tras detallar las acciones en solidaridad con Cuba y Venezuela y en rechazo de la acción agresiva del imperialismo, el PCU asume, “como tarea central”, la construcción de “un amplio movimiento por la paz, en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”.

Avances del gobierno

Seguidamente, en el plano local, precisa que el gobierno del Frente Amplio (FA) expresa “un proyecto de país distinto del de la derecha y su modelo de la desigualdad”. Y, en consecuencia, detalla una serie de avances en lo que va del gobierno: crecimiento del salario real, del empleo, contención de la inflación, el incremento del Bono Escolar y las Becas Butía, entre otros. “Valoramos la acción del gobierno como parte del proceso de transformación social y este necesita del protagonismo popular organizado”, sentencia a continuación.

Hace referencia más adelante a las empresas públicas, entendiendo que “es siempre relevante” discutir su papel porque “son un elemento central para el desarrollo soberano del país”. En ese sentido, entiende que “la discusión debe darse sobre la base de respetar los pronunciamientos ciudadanos sobre ellas, garantizando la propiedad estatal de las mismas”.

Seguridad social

Convoca a concretar avances en materia del Diálogo Social recuperando el derecho a jubilarse a los 60 años, elevar las prestaciones más bajas y poniendo límites al lucro en la seguridad social; “dar respuesta a la emergencia de la pobreza infantil”, donde inscriben la propuesta de gravar al 1% más rico “con una modificación del Impuesto a la Renta”.

Finalmente, convoca a “construir” grandes movilizaciones populares, en particular el 26 de marzo, a 55 años del primer acto de masas del Frente Amplio, el 18 de abril en homenaje a los mártires del seccional 20, el 1 de mayo, en el Día de los Trabajadores, y el 20 de mayo, en ocasión de una nueva edición de la Marcha del Silencio.