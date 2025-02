Penadés explotó contra el fiscal adscripto en audiencia: "Usted es un atrevido"

Durante la audiencia que tuvo momentos de máxima tensión, el fiscal adscripto presentó argumentos en contra de la medida, señalando que Penadés representaba un "riesgo de fuga" debido a que "ya no tienen arraigo a este país, ya no tienen trabajo". En ese momento, las defensas interrumpieron al fiscal, quien continuó afirmando que "no tienen hijos en este país, no tienen parejas".