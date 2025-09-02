Tensión en el Caribe: militares de EEUU hundieron un barco procedente de Venezuela

Fuerzas militares de EEUU ejecutaron un ataque en el sur del Mar Caribe contra una supuesta narco-embarcación procedente de Venezuela, aseguró este martes el secretario norteamericano de Estado (canciller), Marco Rubio. Poco antes, el presidente Donald Trump había insistido en que una "gran cantidad" de drogas ingresa a EEUU "en gran medida, de Venezuela”
"Como anunció el presidente Donald Trump hace unos momentos, hoy (martes) militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una nave con drogas que partió de Venezuela y era operada por una organización narcoterrorista designada", informó Rubio en la red social X.
Por su parte Trump declaró a la prensa desde el Salón Oval de la Casa Blanca: “Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”.
“Ocurrió hace unos momentos, y nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, nos dio una breve sesión informativa, y ya verán, hay más de donde vino eso”, agregó.
“Tenemos una gran cantidad de drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo, y estas salieron de Venezuela, y están saliendo, en gran medida, de Venezuela”, afirmó.
Despliegue en el Caribe
La Casa Blanca confirmó el pasado 19 de agosto el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela, en medio de tensiones entre ambos gobiernos, después que Washington acusara al presidente Nicolás Maduro de liderar un cartel de droga.
La medida fue tildada por Caracas como una amenaza directa a su soberanía y advirtió que Venezuela es un país pacífico pero que no se rendirá.
En entrevistas concedidas este martes, Trump enfatizó la gravedad del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos e insistió en señalar a Venezuela como punto clave de origen.
(En base a Sputnik y CNN)