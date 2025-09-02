Tensión en el Caribe: militares de EEUU hundieron un barco procedente de Venezuela

“Ocurrió hace unos momentos, y nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, nos dio una breve sesión informativa, y ya verán, hay más de donde vino eso”, agregó.

“Tenemos una gran cantidad de drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo, y estas salieron de Venezuela, y están saliendo, en gran medida, de Venezuela”, afirmó.

Despliegue en el Caribe

La Casa Blanca confirmó el pasado 19 de agosto el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela, en medio de tensiones entre ambos gobiernos, después que Washington acusara al presidente Nicolás Maduro de liderar un cartel de droga.

La medida fue tildada por Caracas como una amenaza directa a su soberanía y advirtió que Venezuela es un país pacífico pero que no se rendirá.

En entrevistas concedidas este martes, Trump enfatizó la gravedad del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos e insistió en señalar a Venezuela como punto clave de origen.

(En base a Sputnik y CNN)