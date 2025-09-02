Legisladores blancos sobre el presupuesto: "Queda en evidencia la ausencia de un plan de Seguridad"

Subrayan por otro lado que el proyecto "se basa en una tasa de crecimiento muy optimista, lo cual no deja de ser preocupante para los desafíos propuestos si se transforma en un objetivo inalcanzable".

"La Agrupación parlamentaria del Partido Nacional rechaza la creación de nuevos impuestos incluidos el Proyecto de Ley, que incumplen los compromisos asumidos con la ciudadanía en la pasada campaña electoral", dice el comunicado.

"La Regla Fiscal se debilita en el proyecto de ley, eliminando la esencia de la misma, aprobada y refrendada por la ciudadanía en el Referéndum de la LUC", agregan.

En materia de seguridad, la bancada blanca sostiene que en el presente proyecto de ley "queda en evidencia la ausencia de un plan de Seguridad", pese al incremento presupuestal.

"Al no existir mayorías parlamentarias, la Agrupación parlamentaria del Partido Nacional apuesta a que se abra un período de diálogo y acuerdos para que el país tenga la mejor Ley de Presupuesto para los intereses y necesidades de su gente, sin perjuicio de lo anteriormente mencionado", finaliza el comunicado.

Comunicado completo: