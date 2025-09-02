Lavalleja
Un muerto y dos heridos de gravedad tras múltiple choque en ruta 8
El choque ocurrió este martes de mañana en el kilómetro 139 de ruta 8, entre un ómnibus, una camioneta y dos camiones.
Según informa Policía Caminera, el accidente múltiple ocurrió a las 06:20 de este martes en el kilómetro 139 de ruta 8.
De acuerdo al informe de Caminera, la camioneta que circulaba de norte a sur embiste de atrás a un vehículo utilitario (camión de porte pequeño) que se encontraba detenido sobre la banquina auxiliando a otro de similares características con falla mecánica.
El informe indica que por el impacto, uno de los camiones vuelca y el otro es desplazado hacia la ruta, chocando contra el ómnibus que circulaba en sentido contrario, hacia el norte.
“No se registran lesionados en el ómnibus”, asegura Caminera, mientras que “el conductor de la camioneta resulta politraumatizado grave”, y “los dos conductores de los vehículos estacionados resultan ambos con lesiones de entidad”.
Luego, sobre las 09:30 horas, se notificó que el conductor de la camioneta había fallecido en un centro asistencial en la ciudad de Minas.