Un muerto y dos heridos de gravedad tras múltiple choque en ruta 8

El informe indica que por el impacto, uno de los camiones vuelca y el otro es desplazado hacia la ruta, chocando contra el ómnibus que circulaba en sentido contrario, hacia el norte.

“No se registran lesionados en el ómnibus”, asegura Caminera, mientras que “el conductor de la camioneta resulta politraumatizado grave”, y “los dos conductores de los vehículos estacionados resultan ambos con lesiones de entidad”.

Luego, sobre las 09:30 horas, se notificó que el conductor de la camioneta había fallecido en un centro asistencial en la ciudad de Minas.