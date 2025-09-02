Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Sunca |

una lista que se agranda

Otro más: paro en la construcción por la muerte de operario en Paso de los Toros

Este miércoles habrá paro parcial en la construcción a consecuencia de la muerte de un trabajador, el segundo en una semana.

Otra muerte en el trabajo.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Fabián Tapia

"¿Cuántas muertes son necesarias?", se pregunta el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) ante el fallecimiento de Francisco Alcides Fernández, de 63 años, quien operaba retroexcavadora a orillas del río Negro, en Paso de los Toros. Por esta razón habrá paro parcial este miércoles en la construcción.

Indica que en determinado momento la maquinaria pesada cae hacia el agua con el operario adentro. "Lamentablemente, no pudieron rescatar al trabajador y muere en el lugar", agrega.

Tanto la profundidad del río como la falta de buzos imposibilitaron rescatar el cuerpo del trabajador, pudiendo hacerlo recién en las primeras horas de la mañana de este martes.

Agrega el Sunca que el accidente ocurrió en la obra “Planta de tratamiento de agua de OSE”, ubicada a orillas del Río Negro, en Paso de los Toros, Tacuarembó. El trabajador fallecido figuraba en planilla de la empresa Espina.

Paro este miércoles

En consecuencia, el Sunca convoca a un paro nacional parcial por duelo, de 9 a 13, de toda la industria para este miércoles 3 de setiembre.

Simultáneamente, convoca a una conferencia de prensa a las 12:00 horas en el local sindical de Yi 1538, en la que se informarán nuevas medidas.

Indica que en las obras con horarios desfasados el cumplimiento del paro lo determinará cada asamblea, "siempre y cuando se respete las condiciones de paro parcial".

Por estas razones es que el sindicato continúa convocando a un diálogo nacional sobre la seguridad y salud laboral e impulsar la aprobación de una ley nacional sobre estos temas.

Reclamos del Sunca

Reclama el Sunca presupuesto para la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales y la organización de una campaña nacional de sensibilización en materia de accidentes laborales.

Se trata de la segunda muerte en una semana de un trabajador de la construcción. El pasado lunes 25 de agosto, Germán Abreu perdió la vida en una obra ubicada en María Orticochea y Av. Gral. Garzón (Sayago).

