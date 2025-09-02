Por lista propia: Valeria Ripoll piensa en un proyecto suyo para Montevideo

"Voy a trabajar para un proyecto montevideano que después veremos quienes serán los candidatos, para mi es lo menos importante", sostuvo. Y seguidamente agregó: "Si tenés un proyecto montevideano, con sustento, con propuestas, que no sea el no a todo, el estar negado a ciertas cosas y dar las discusiones desde otro lugar, que sea una posición constructiva de Montevideo y obviamente con cuestionamientos a la gestión que tiene muchísimos, pero con un perfil propositivo".

A trancar

Acerca de por donde debería realizarse la oposición al gobierno de Mario Bergara en Montevideo, la expresidenta de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (ADEOM) hizo énfasis en la dureza.

Fue clara al decir que "votarle el préstamo el BROU a Bergara ahora es un error". Y aprovechó para cuestionar la gestión de la vicepresidenta y exintendenta Carolina Cosse: "Porque es el préstamo para pagar el agujero que dejó Carolina Cosse. Para mi no hay que seguir votando endeudamiento, lo que tiene que hacer la intendencia ahora es apretarse el cinturón, porque el equipo de Bergara llegó diciendo que iban a reducir los cargos políticos y ocuparon absolutamente todos. No redujeron un solo cargo político de los que venían de la administración anterior. Todos están ocupados. Por tanto mintieron".