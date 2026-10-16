En enero comienza a funcionar nuevo sistema de Asignación Única para familias de bajos ingresos

La Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia constituye una transformación del sistema de transferencias sociales. Integra prestaciones que hasta ahora funcionaban de manera separada, simplifica los mecanismos de acceso y prevé mayores montos, con especial atención a los hogares en situación de vulnerabilidad, según informaron.

La primera etapa de implementación comenzará en enero de 2027 y priorizará a niños y niñas de 0, 1 y 2 años, para avanzar posteriormente de manera gradual hacia otras edades.

Aumentan los montos

Pardo y Civila destacaron que además se aumentarán los montos que reciben las familias por cada hijo.

Serán 10.000 pesos por beneficiario para los menores niveles de ingreso, los de mayor vulnerabilidad. La franja que le sigue cobrará 6.600, y a los que tengan una situación relativamente promedio, en el entorno de los 3.300 pesos”, detalló Pardo.

La coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Banco de Previsión Social permitirá llevar adelante este proceso, articulando la política social, su planificación y los mecanismos necesarios para que las prestaciones lleguen a las familias.

El nuevo sistema busca que el Estado acompañe de manera más integrada a los hogares con niños y adolescentes, reconociendo que la protección de la infancia requiere respuestas sostenidas y articuladas.

Beneficios para las familias

De acuerdo al cronograma previsto, se seguirán los siguientes pasos:

En 2027 está prevista la incorporación de unos 54.000 niños y niñas, comenzando por los más pequeños.

Se integran cuatro prestaciones que hoy funcionan por separado, para construir un sistema más sencillo, eficiente y accesible.

Para niños y niñas de 0 a 3 años, se estima que los montos promedio aumentarán 82%, con prestaciones de hasta $10.000 mensuales según los ingresos del hogar.

Con su implementación plena, se proyecta reducir un 25% la pobreza por ingresos en la primera infancia.

Se pagará a través de medios de pago electrónicos. Podrá optarse por la tarjeta BPS Prestaciones, emitida por el Banco República. El dinero podrá utilizarse para realizar compras en comercios, con el beneficio de ahorro del IVA. No se podrá utilizar para compras fuera del país.

El ingreso al nuevo sistema se hará con un solo trámite (ventanilla única) en oficinas y reparticiones del Estado que atienden a las familias de menores ingresos.