Pereira: "¿Cuál es el papel que Bianchi tiene en esta campaña? ¿Mentirle a la gente, engañar?"

Para Pereria el hecho "es doblemente grave"

El presidente del Frente Amplio dijo además que el hecho "es doblemente grave", debido a que por un lado Bianchi "es la primera senadora del gobierno", pero además agregó que "hay una responsabilidad partidaria" del Partido Nacional.

"¿Nadie va a hacer nada en el PN contra esta cantidad de sucesos arbitrarios?", dijo Pereira en relación a la publicación de Bianchi y a otros hechos relacionados con dirigentes blancos. Pereira también recordó el caso de Romina Celeste y la denuncia falsa contra Yamandú Orsi.

"Nosotros no responsabilizamos al Partido (Nacional). Pero luego de esta cantidad de sucesos, ¿el Partido Nacional no se tendrá que expresar de que no vale todo en política?", dijo el presidente del Frente Amplio.

Pereira agregó que si esto sucediera dentro de la coalición de izquierda, ya "estaría en el Tribunal de Conducta Política".

Consultado sobre si hay posibilidad de llevar este caso a la Justicia, Pereira dijo que esto debería resolverlo el propio Partido Nacional.