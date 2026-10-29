Orsi valoró la convivencia democrática como un activo diferencial de Uruguay

«Somos un país donde los presidentes pueden intercambiar puntos de vista y demostrar, a quienes nos ven desde afuera, que la convivencia sigue siendo un valor muy uruguayo», afirmó el mandatario durante su alocución.

En la misma línea, el jefe de Estado enmarcó esta fortaleza institucional en un período de intensa actividad para el país, mencionando la próxima visita institucional prevista para noviembre, la organización de la Cumbre del Mercosur en diciembre y el dinamismo turístico generado por eventos de escala internacional en la capital.

Defensa del periodismo de profundidad

El presidente también dedicó un tramo central de su mensaje a destacar el rol que cumple el periodismo riguroso en el fortalecimiento de la república, señalando que publicaciones como Búsqueda han impulsado históricamente «debates profundos» que obligan a la dirigencia y a la ciudadanía a reflexionar con altura sobre el rumbo de la nación.

Ante los desafíos globales que atraviesa la industria de los medios de comunicación y las dificultades económicas para sostener empresas periodísticas independientes en contextos de incertidumbre, Orsi advirtió que el sistema político tiene la responsabilidad indelegable de respaldar y proteger el ecosistema de información profesional.

«Una de las formas es estar siempre a las órdenes», concluyó el presidente, reafirmando el compromiso del Poder Ejecutivo con la libertad de expresión y el pluralismo informativo en Uruguay.