Orsi valoró la convivencia democrática como un activo diferencial de Uruguay

En el marco de la celebración por el 50.° aniversario del semanario Búsqueda, el presidente de la República, Yamandú Orsi, puso de relieve este miércoles el valor de la convivencia democrática como una de las señas de identidad más preciadas de Uruguay frente a la comunidad internacional.
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Durante el evento conmemorativo, que incluyó la proyección del audiovisual institucional Tiempo de calidad y un panel moderado por el director del medio, Andrés Danza, el mandatario compartió escenario con los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, a quienes reconoció tanto por su trayectoria política como por su estrecho vínculo histórico con la labor periodística.
La convivencia institucional como sello país
Ante referentes del ámbito político, social y empresarial, Orsi reflexionó sobre la singularidad del sistema político uruguayo, donde figuras de distintas administraciones pueden encontrarse, intercambiar puntos de vista y debatir públicamente con respeto institucional.
«Somos un país donde los presidentes pueden intercambiar puntos de vista y demostrar, a quienes nos ven desde afuera, que la convivencia sigue siendo un valor muy uruguayo», afirmó el mandatario durante su alocución.
En la misma línea, el jefe de Estado enmarcó esta fortaleza institucional en un período de intensa actividad para el país, mencionando la próxima visita institucional prevista para noviembre, la organización de la Cumbre del Mercosur en diciembre y el dinamismo turístico generado por eventos de escala internacional en la capital.
Defensa del periodismo de profundidad
El presidente también dedicó un tramo central de su mensaje a destacar el rol que cumple el periodismo riguroso en el fortalecimiento de la república, señalando que publicaciones como Búsqueda han impulsado históricamente «debates profundos» que obligan a la dirigencia y a la ciudadanía a reflexionar con altura sobre el rumbo de la nación.
Ante los desafíos globales que atraviesa la industria de los medios de comunicación y las dificultades económicas para sostener empresas periodísticas independientes en contextos de incertidumbre, Orsi advirtió que el sistema político tiene la responsabilidad indelegable de respaldar y proteger el ecosistema de información profesional.
«Una de las formas es estar siempre a las órdenes», concluyó el presidente, reafirmando el compromiso del Poder Ejecutivo con la libertad de expresión y el pluralismo informativo en Uruguay.