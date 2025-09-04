Perrone acusó a Bordaberry de querer utilizar la investigadora en beneficio propio

Perrone acusó a Bordaberry

El cabildante dijo que apoyará la investigadora en diciembre, una vez que se discuta el presupuesto. Además, acusó a Pedro Bordaberry de querer utilizar la Cámara de Representantes en beneficio propio.

"La palabra está intacta. Cabildo Abierto apoya la investigadora. Lo que nosotros presentamos fue un pedido de prórroga porque en el medio estamos tratando el presupuesto. Cuando a mí se me pide la investigadora yo dije que sí, pero nunca me dijeron la fecha".

Y agregó: "Tampoco se pueden andar llevando el Parlamento de pesados y hacer las cosas cuando a mí se me antoja. Yo hablo del Dasilvismo y ahora Bordaberry se contagió de Da Silva con la misma actitud y nosotros a eso no nos vamos a prestar".

Perrone indicó que los senadores de la oposición no tienen poder de incidencia ninguna y que eso los tiene molestos. Además, se refirió a los cargos de confianza que, según él, arregló el sector del Partido Colorado Vamos Uruguay y el Partido Nacional en la Intendencia de Canelones.

Bordaberry dijo que no cumplieron con la palabra

Por su parte, el senador Pedro Bordaberry dijo que Cabildo Abierto se había comprometido a votar la comisión investigadora por la estancia María Dolores. y lo acusó de no cumplir con su palabra.

El legislador dijo que antes de solicitar la comisión investigadora, conversaron con el Partido Nacional, con Cabildo Abierto, Identidad Soberana y con el Partido Independiente.

"Todos dijeron que sí, que votaban. Ayer cuando se planteó no lo votaron sino que pidieron postergarlo para más adelante. Ya está, no se votó, si estaba el compromiso de votarlo se tendría que haber votado directamente como se nos dijo de entrada".

Y agregó: "Lo que hacemos es cumplir la palabra que es lo más importante (...) Perrone y Cabildo Abierto tienen todo el derecho de votar con el Frente Amplio y lo han hecho muchas veces y con seguridad lo seguirán haciendo".