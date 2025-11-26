Hacete socio para acceder a este contenido

Exploración petrolera

Petróleo en Uruguay: YPF avanza y APA Co. confirma perforación de un pozo para 2026

A pesar del fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas empresas extranjeras avanzan en la exploración en busca de petróleo en el mar.

La exploración petrolera offshore volvió al centro de la agenda en Uruguay. La estatal argentina YPF anunció un acuerdo estratégico con la italiana ENI para avanzar en el bloque OFF-5, mientras la estadounidense APA Corporation confirmó que entre 2026 y 2027 perforará un pozo exploratorio en el bloque 6.

Con ambos movimientos, el gobierno reafirmó que acompañará el desarrollo del sector, aunque insiste en que el Estado debe actuar como “veedor de la ciudadanía”.

Exploración offshore

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, detalló en el Energía Summit 2025 que ENI adquirió el 50% del bloque mediante un acuerdo farm-out y asumirá la operación tras el análisis técnico. El área se ubica a 200 kilómetros de la costa, en aguas de gran profundidad, y se estudiará con información sísmica 3D recolectada entre 2012 y 2017. Marín sostuvo que los cálculos internos marcan potencial de petróleo y gas y que, aunque la probabilidad técnica es menor al 50%, él considera que es más alta. Si el año próximo los estudios avanzan, la decisión de perforar se tomará a fines de 2026 y, de concretarse, los trabajos comenzarían en 2028.

La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, celebró el acuerdo y aseguró que podría incluso adelantar la perforación de un pozo que inicialmente no estaba comprometido para ese bloque. Recordó que Uruguay ya tuvo tres intentos de perforación (dos en los años 70 y uno fallido en 2016), y defendió la selección de empresas con altos estándares técnicos para minimizar riesgos ambientales: “Las operaciones deben tener impacto climático nulo o casi inexistente”, afirmó.

Uruguay promotor de la exploración de petróleo

San Román también destacó que este nuevo escenario se complementa con la confirmación de APA Corporation, que perforará un pozo de más de 2.500 metros entre fines de 2026 y comienzos de 2027. El proyecto se incorpora al mapa de inversiones energéticas en alta mar, donde Uruguay consolida su rol regulador pero también promotor.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, cerró el encuentro marcando la línea del gobierno frenteamplista: respaldo a la exploración, eliminación de trabas y una supervisión estatal firme. “El Estado tiene que ser muy celoso de completar la mirada, porque es el veedor de la ciudadanía”, señaló. Afirmó que Uruguay debe actualizar su estrategia energética, sin abandonar el camino trazado por las renovables y valorizando el know-how acumulado por Ancap pese a no tener producción propia.

Marín, por su parte, insistió en los cuidados ambientales y subrayó que los protocolos offshore internacionales son estrictos. “Si se encuentra petróleo, Uruguay es otro país”, dijo. Pero antes —como siempre en la industria— habrá que perforar.

