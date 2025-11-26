Petróleo en Uruguay: YPF avanza y APA Co. confirma perforación de un pozo para 2026

La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, celebró el acuerdo y aseguró que podría incluso adelantar la perforación de un pozo que inicialmente no estaba comprometido para ese bloque. Recordó que Uruguay ya tuvo tres intentos de perforación (dos en los años 70 y uno fallido en 2016), y defendió la selección de empresas con altos estándares técnicos para minimizar riesgos ambientales: “Las operaciones deben tener impacto climático nulo o casi inexistente”, afirmó.

Uruguay promotor de la exploración de petróleo

San Román también destacó que este nuevo escenario se complementa con la confirmación de APA Corporation, que perforará un pozo de más de 2.500 metros entre fines de 2026 y comienzos de 2027. El proyecto se incorpora al mapa de inversiones energéticas en alta mar, donde Uruguay consolida su rol regulador pero también promotor.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, cerró el encuentro marcando la línea del gobierno frenteamplista: respaldo a la exploración, eliminación de trabas y una supervisión estatal firme. “El Estado tiene que ser muy celoso de completar la mirada, porque es el veedor de la ciudadanía”, señaló. Afirmó que Uruguay debe actualizar su estrategia energética, sin abandonar el camino trazado por las renovables y valorizando el know-how acumulado por Ancap pese a no tener producción propia.

Marín, por su parte, insistió en los cuidados ambientales y subrayó que los protocolos offshore internacionales son estrictos. “Si se encuentra petróleo, Uruguay es otro país”, dijo. Pero antes —como siempre en la industria— habrá que perforar.