Italia y España cierran filas: Niegan bases y espacio aéreo a EEUU para ofensiva contra Irán

En un movimiento que tensiona la alianza trasatlántica, los gobiernos de Italia y España han rechazado formalmente las solicitudes de EEUU para utilizar su infraestructura militar en el marco de la ofensiva contra Irán. Ambos países europeos alegan que las operaciones en curso no se ajustan a los tratados de defensa vigentes, priorizando la neutralidad ante la escalada bélica en Oriente Medio.
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El incidente de Sigonella bajo secreto
Recientemente ha trascendido un incidente ocurrido días atrás en la base militar de Sigonella, Sicilia. El Jefe del Estado Mayor italiano, Luciano Portolano, denegó el aterrizaje y posterior despegue de bombarderos estadounidenses que tenían como destino final objetivos en territorio persa.
La inteligencia italiana confirmó que los vuelos no cumplían funciones logísticas ni regulares, sino que formaban parte activa de los bombardeos. Al tratarse de una participación directa en el conflicto, el gobierno italiano determinó que estos movimientos "no están sujetos al tratado" bilateral firmado entre Roma y Washington, prohibiendo así el uso del suelo siciliano para fines ofensivos.
España bloquea su espacio aéreo
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó ante el Congreso de los Diputados el cierre total del espacio aéreo para misiones vinculadas a Irán. La medida se tomó luego de detectarse que la Fuerza Aérea estadounidense utilizó bases en territorio español bajo "pretextos falsos".
"Todos los planes de vuelo que contemplan acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados. Todos, incluidos los de aviones de repostaje", declaró Sánchez con firmeza.
Contexto de una guerra regional
La negativa europea ocurre un mes después de que, el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaran ataques contra objetivos nucleares y militares en Irán. Esta ofensiva se produjo en medio de negociaciones diplomáticas indirectas, lo que ha provocado una cadena de represalias iraníes contra instalaciones estadounidenses en la región y territorio israelí.
La decisión de Italia y España marca una fractura significativa en la logística de la OTAN, obligando a Washington a buscar rutas alternativas en un escenario regional cada vez más volátil.