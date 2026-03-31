Italia y España cierran filas: Niegan bases y espacio aéreo a EEUU para ofensiva contra Irán

España bloquea su espacio aéreo

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó ante el Congreso de los Diputados el cierre total del espacio aéreo para misiones vinculadas a Irán. La medida se tomó luego de detectarse que la Fuerza Aérea estadounidense utilizó bases en territorio español bajo "pretextos falsos".

"Todos los planes de vuelo que contemplan acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados. Todos, incluidos los de aviones de repostaje", declaró Sánchez con firmeza.

Contexto de una guerra regional

La negativa europea ocurre un mes después de que, el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaran ataques contra objetivos nucleares y militares en Irán. Esta ofensiva se produjo en medio de negociaciones diplomáticas indirectas, lo que ha provocado una cadena de represalias iraníes contra instalaciones estadounidenses en la región y territorio israelí.

La decisión de Italia y España marca una fractura significativa en la logística de la OTAN, obligando a Washington a buscar rutas alternativas en un escenario regional cada vez más volátil.