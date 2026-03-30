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Sociedad accidentes | pilotos |

La FAU tiene dos Hércules C-130 H

Pilotos uruguayos están preocupados por accidentes fatales de aviones Hércules en la región

La Fuerza Aérea Uruguaya tiene dos Hércules C-130 H, comprados a fines de 2020, idénticos a los que tuvieron accidentes recientemente en Bolivia y Colombia.

Uno de los dos Hércules C-130 H de la FAU.

Uno de los dos Hércules C-130 H de la FAU.
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Por Redacción Caras y Caretas

Los accidentes fatales que ocurrieron en Bolivia (febrero) y en Colombia (marzo) con los Hércules C-130 H preocupan a los pilotos de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que usan los mismos modelos de esta aeronave, advirtió el comandante del escuadrón de transporte, Alejandro Vignoli. En el accidente de Bolivia murieron 20 personas y en el de Colombia 69.

Entrevistado por Informativo Uruguay, Vignoli dijo que la FAU hace mucho hincapié en el mantenimiento de las aeronaves, lo que da tranquilidad.

Los Hércules que tiene Uruguay: dos viejos en uso y dos obsoletos

La FAU tiene cuatro Hércules C-130. Dos de ellos son modelos B, que fueron desafectados por su antigüedad y sus condiciones de mantenimiento.

Los otros dos, que sí están operativos, son los Hércules C-130 modelo H (iguales a los estrellados en Bolivia y Colombia) que fueron comprados al gobierno de España a fines de 2020. El gobierno de Luis Lacalle Pou desembolsó por los dos Hércules C-130 H la suma de 22 millones de euros, más todo lo que tuvo que gastar en mantenimiento.

En ese sentido, el comandante de la Fuerza Aérea dijo que a diferencia de las aeronaves de Bolivia y Colombia, las aeronaves uruguayas tuvieron algunas modificaciones para modernizarlas. Por ejemplo, permiten hacer abastecimiento en vuelo a otros aviones y tienen las cabinas adaptadas con todas las prestaciones que se demandan en aviación internacional.

Estos aviones pueden transportar 92 pasajeros, pero el comandante de la FAU aclaró que esa cantidad de personas es la que puede viajar en asientos, pero el hércules C-130 H es capaz de transportar más personas sentadas en el suelo.

Habrá que ver qué dice la investigación que está en curso en Colombia, señaló Vignoli. Por ahora, la hipótesis principal de la causa de ese accidente señala el sobrepeso de la aeronave que transportaba 127 pasajeros.

¿Para qué se utilizan los Hércules C-130 H en Uruguay?

El comandante de la FAU detalló una de las últimas misiones que realizaron los dos Hércules C-130 H.

Uno de ellos fue enviado en octubre de 2023 a Israel en una misión humanitaria para evacuar a ciudadanos uruguayos varados tras el inicio de los ataques de Hamás.

La aeronave estableció un puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid, lo que permitió la salida segura de decenas de uruguayos.

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