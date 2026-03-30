Pilotos uruguayos están preocupados por accidentes fatales de aviones Hércules en la región

Los otros dos, que sí están operativos, son los Hércules C-130 modelo H (iguales a los estrellados en Bolivia y Colombia) que fueron comprados al gobierno de España a fines de 2020. El gobierno de Luis Lacalle Pou desembolsó por los dos Hércules C-130 H la suma de 22 millones de euros, más todo lo que tuvo que gastar en mantenimiento.

En ese sentido, el comandante de la Fuerza Aérea dijo que a diferencia de las aeronaves de Bolivia y Colombia, las aeronaves uruguayas tuvieron algunas modificaciones para modernizarlas. Por ejemplo, permiten hacer abastecimiento en vuelo a otros aviones y tienen las cabinas adaptadas con todas las prestaciones que se demandan en aviación internacional.

Estos aviones pueden transportar 92 pasajeros, pero el comandante de la FAU aclaró que esa cantidad de personas es la que puede viajar en asientos, pero el hércules C-130 H es capaz de transportar más personas sentadas en el suelo.

Habrá que ver qué dice la investigación que está en curso en Colombia, señaló Vignoli. Por ahora, la hipótesis principal de la causa de ese accidente señala el sobrepeso de la aeronave que transportaba 127 pasajeros.

¿Para qué se utilizan los Hércules C-130 H en Uruguay?

El comandante de la FAU detalló una de las últimas misiones que realizaron los dos Hércules C-130 H.

Uno de ellos fue enviado en octubre de 2023 a Israel en una misión humanitaria para evacuar a ciudadanos uruguayos varados tras el inicio de los ataques de Hamás.

La aeronave estableció un puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid, lo que permitió la salida segura de decenas de uruguayos.