Gobierno "trabaja fuertemente" en nuevo plan para personas en situación de calle

Negro también dijo estar convencido de que se va a "disminuir fuertemente" la cantidad de personas que pernoctan en la intemperie, con el trabajo conjunto de su cartera y el Mides, el Ministerio de Defensa, Presidencia de la República y el Sistema Nacional de Emergencias en el futuro operativo invernal pero también más allá de la estación.

Estrategia nacional

Será una estrategia nacional construida en base a un proceso participativo de 40 encuentros nacionales realizados en todo el país —20 en el interior, en cada uno de los departamentos, y otros 20 en Montevideo—, y en los que se involucraron unas 2.000 personas entre técnicos, académicos, trabajadores de los distintos dispositivos del Mides y de diversas instituciones gubernamentales, asociaciones civiles, vecinos e integrantes de la población afectada, precisaron fuentes del Mide.

"Se trata de una estrategia del Estado para dar respuestas a una problemática de gran complejidad y atendiendo a una preocupación que tiene todo el gobierno", dijeron allegados a Civila.

Si bien el tema preocupa al gobierno y también dentro del Frente Amplio, desde el Mides valoran que, más allá de los actuales desafíos, hay algunos resultados de gestión que no deben soslayarse. Por ejemplo, que las plazas en los centro de atención de 24 horas pasaron de 5.500 al asumir el gobierno en marzo del año pasado a 8.266, lo que supuso un aumento del 50% con respecto a 2024. Además de que esta llamada "respuesta permanente", que antes estaba localizada en cinco departamentos, ahora lo está en 16. "Esto habla de una expansión de la capacidad de respuesta", dijeron desde el Mides.

En definitiva, el gobierno confía en el resultado del plan que comenzará a desplegarse próximamente y con la participación de varias instituciones, bajo el entendido de que el camino seguido hasta ahora ha tenido dificultades.