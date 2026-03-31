Seguridad vial: Metediera apuntó a "ausencia de conducción política" durante cinco años

Sin embargo, señaló que en los últimos años la tendencia volvió a ser negativa. Según sostuvo, "los últimos cinco o seis años el país ha tenido una ausencia de conducción política del tema de seguridad vial y los datos lo reflejan: una tendencia sostenida desde el año 2020 de aumento permanente en los lesionados, los siniestros y en los últimos años también en los fallecidos". A su entender, esa evolución demuestra que hubo una falta de políticas sostenidas en la materia.

Metediera también se refirió a la necesidad de coordinación política e institucional para abordar el problema de la seguridad vial, y recordó que se reinstaló la Junta Nacional de Seguridad Vial, un ámbito de coordinación entre distintos organismos del Estado que no funcionaba desde 2021. Allí participan ministerios, intendencias y organismos vinculados al tránsito, con el objetivo de tomar decisiones políticas con una visión global del problema.

El jerarca vinculó la discusión con la seguridad pública y relató que años atrás planteó la necesidad de generar ámbitos de trabajo multipartidarios. En ese sentido, sostuvo que la realidad demuestra la importancia de abordar estos temas como políticas de Estado y no únicamente desde la gestión técnica.

Debate por rebaja de multas

Por otra parte, Metediera se refirió a la decisión del Congreso de Intendentes de rebajar en 50% el valor de varias multas de tránsito y manifestó diferencias con la medida. "Voy a ser respetuoso claramente de la institucionalidad del Congreso de Intendentes. Si resolvieron, lo que no quita que pueda estar en desacuerdo", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el valor de las multas nunca fue el principal problema a abordar desde la política de seguridad vial y consideró que se perdió la oportunidad de aplicar otras medidas, como el sistema de permiso por puntos o incentivos económicos para quienes cumplen las normas de tránsito. "Acá lisa y llanamente se habla de un tema de plata, de recaudación y de morosidad. No tiene nada vinculado a la seguridad vial. Nada, absolutamente nada", sostuvo.

Y añadió: "Parece que cuando hablás de los temas de tránsito enseguida lo asociás a las multas, a los radares, y le restás importancia a lo que genera, en términos sociales, la siniestralidad en el país".

Por otro lado, anunció que propondrán la creación de un Fondo Nacional de Seguridad Vial, financiado con parte de lo recaudado por multas, ya que actualmente ese dinero no tiene como destino políticas de seguridad vial.

¿Se puede frenar la rebaja?

Consultado sobre si la Unasev o el Poder Ejecutivo pueden frenar la rebaja de multas, Metediera explicó que la normativa vigente establece que el Congreso de Intendentes envía la resolución a la Unasev y esta la eleva al Poder Ejecutivo para su adopción.

"La ley lo que dice es que el Poder Ejecutivo adoptará la resolución que el Congreso de Intendentes envíe por medio de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, o sea tiene que pasar por la unidad y elevárselo al presidente.", explicó.

No obstante, señaló que existe margen para el diálogo antes de la resolución final. "Hay cosas que se pueden conversar sin problema. Ese ‘pudiendo coordinar con la Unasev’ me da chance para que los convoque y conversemos y veremos cómo seguimos", afirmó.

De todas formas, reiteró que respetará la decisión institucional del Congreso de Intendentes, aunque planteará algunas propuestas vinculadas a la seguridad vial y al financiamiento de políticas públicas en la materia.