Colonia inauguró con gran convocatoria su agenda de Semana de Turismo

Con una destacada concurrencia de público, el departamento de Colonia dio inicio a su programación de Semana de Turismo con una jornada que reunió tradición, espectáculos artísticos y propuestas para toda la familia en Colonia Valdense.
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Caras y Caretas Diario
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Desde las primeras horas del día, el Ruedo Patria y Tradición fue escenario de diversas actividades, entre ellas juegos camperos y la segunda fecha del Campeonato Anual de la Sociedad de Criadores de Caballos Cuarto de Milla. El espacio se colmó de asistentes que disfrutaron de destrezas criollas y un ambiente de encuentro típico de estas celebraciones.
Destacada grilla artística
La grilla artística aportó un atractivo especial a la jornada, con presentaciones de Tabaré Pedrosa, Grupo La Elegida, Richard e Iliana y La Penúltima, cerrando la noche con el reconocido cantante Lucas Sugo, quien convocó a un amplio público.
El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, participó del evento y destacó el éxito del inicio de la semana. “Estamos muy contentos con este comienzo de actividades en una semana tan especial. Es un orgullo para el departamento contar con un ruedo que alberga tantas pruebas y disciplinas”, expresó.
El jefe comunal también valoró la importante presencia de público y el nivel de los espectáculos, al tiempo que recorrió los puestos de venta instalados en el predio, donde emprendedores locales, instituciones y organizaciones sociales ofrecieron sus productos, generando movimiento económico en la zona.
“Sentí el Otoño en Colonia”
Rodríguez subrayó que el espíritu del programa “Sentí el Otoño en Colonia” apunta a brindar espectáculos gratuitos de calidad, al tiempo que impulsa oportunidades para comerciantes y trabajadores del departamento.
De cara a los próximos días, el intendente adelantó que la programación continuará en distintos puntos del territorio, con cierres destacados: el viernes en Carmelo con la actuación de El Chaqueño Palavecino y el sábado en Colonia del Sacramento con la presentación de Soledad Pastorutti.