Pit-Cnt responderá este miércoles al llamado de Lacalle Pou contra el plebiscito

Lacalle Pou dio una conferencia de prensa este martes para llamar a no votar el plebiscito. Sostuvo que sus consecuencias serán negativas. “Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. No es momento de dudas ni de medias tintas”, concluyó el mandatario. “Hay que jugársela, no queda otra”, sentenció.