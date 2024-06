Pit-Cnt solicita revisión técnica de firmas descartadas por la Corte Electoral

“Velar por la voluntad que expresan las firmas entregadas a la Corte Electoral es una tarea de primer orden” para la Comisión. Recuerda que las firmas “son la expresión significativa del ejercicio de la soberanía popular, así como el resultado del accionar denodado, consciente y voluntario de miles y miles de trabajadores y trabajadoras que llevaron adelante la recolección de firmas en todo el país”.

Firmas y rechazos

Respecto a los rechazos indica que “con un 60% de confirmación de las firmas necesarias para habilitar el plebiscito y con casi 200.000 firmas aún sin procesar, ha trascendido públicamente que el total de firmas rechazadas asciende a 55.610, es decir un 24 % del total de las revisadas por la Corte Electoral hasta el momento”.

Sin embargo, en ese porcentaje están incluidas 16.651 que figuran como “grupo 2, datos incompletos” conformado en una enorme mayoría por renglones vacíos en las papeletas, agrega seguidamente. Eso significa, sostiene, que “un 30 % del total del descarte es por el formato de la papeleta y no por problemas en las firmas. Realizado este despeje, el total de firmas rechazadas hasta el momento, incluidas las firmas no coincidentes, no supera el 17 %”.

El pasado 27 de abril fueron entregadas a la Corte Electoral más de 430.000 firmas para solicitar un plebiscito por la seguridad social que incluye tres puntos: