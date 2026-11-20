Olivera cuestionó a blancos "desconectados de la realidad"

Consultado por ciertas críticas de dirigentes blancos, como la del senador Sebastián da Silva, Olivera apuntó (aunque sin nombrarlo) contra los correligionarios del Partido Nacional que cuestionaron la medida, acusándolos de estar "desconectados de la realidad".

"Hay como una suerte de divorcio de la realidad. Mientras algunos piensan que la realidad se cambia con cinco segundos frente a una cámara o con un segundo en un Twitter, otros damos 24 horas para ver de qué forma cambiarle la vida a la gente", manifestó este viernes 20 de noviembre en una rueda de prensa.

"Creo que hay blancos desconectados de la realidad, que no sintonizan con lo que la gente también (precisa). Que no es solamente la fijación de un tributo, pasa por muchas más cosas. La gente precisa vivienda, la gente precisa laburo, la gente precisa poder emprender algo y no fundirse, la gente precisa temas de salud mental, la gente precisa un montón de cosas", advirtió el intendente de Paysandú.

"Se habla de cosas a veces banales, fútiles, cosas que venden en la prensa, pero de los temas que importan y que duelen son pocos los que hablan", indicó el sanducero sobre algunos dirigentes que utilizan frecuentemente sus redes sociales para expresarse.