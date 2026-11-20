Uno de los objetivos del Gobierno para este quinquenio es revalorizar el sector pesquero, que en las últimas dos décadas registró una importante reducción en la cantidad de trabajadores y embarcaciones, así como una caída en el consumo de pescado entre la población uruguaya.

Como parte de las acciones para acercar estos productos a la ciudadanía, Fratti destacó la próxima habilitación de un espacio de venta de pescado en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), una iniciativa inédita que busca fortalecer la comercialización y promover el consumo nacional.

“La pesca y la acuicultura significan producción, trabajo, exportaciones, ciencia, desarrollo territorial y soberanía”, señaló el ministro.

Expo Pesca Uruguay

El Gobierno anunció la primera edición de Expo Pesca Uruguay, que se realizará este sábado 21 de noviembre en el dique Mauá.

La actividad coincide con el Día Mundial de la Pesca, una fecha que busca reconocer el aporte de las comunidades pesqueras, promover prácticas sostenibles y contribuir a la protección de los ecosistemas acuáticos.

El encuentro es organizado por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), en conjunto con la Intendencia de Montevideo, y tendrá entrada libre y gratuita. La propuesta incluirá degustaciones de productos del mar y actividades para acercar la pesca y la acuicultura a la población.

“Queremos que las familias conozcan nuestros productos, conversen con quienes los producen y descubran formas de incorporarlos a su alimentación”, expresó Fratti.