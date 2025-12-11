Poder Ejecutivo trabaja en la creación de una agencia de inteligencia

Según dijeron fuentes gubernamentales al citado medio, la creación de un organismo de inteligencia en la órbita de la Presidencia apunta a evitar quiebres en el flujo de información entre la SIEE y los demás servicios dependientes de las carteras.

La intención es que la cartera de inteligencia pueda asumir roles de contravigilancia y contrainteligencia, áreas vinculadas a la detección y neutralización de amenazas dirigidas contra el propio Estado o contra el sistema de inteligencia del mismo.

Orsi: "Uruguay debe caminar decididamente hacia la creación de una agencia nacional de inteligencia"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo el pasado martes 9, durante su discurso en el almuerzo de cierre de año de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), que el país "debe caminar decididamente hacia la creación de una agencia nacional de inteligencia".

“El crimen organizado hace tiempo que vino, se quedó y viene por mucho más, por mucho más. Y se combate con información, con cooperación internacional, con inteligencia, con profesionalismo, con trabajo articulado entre la Policía, Prefectura, Fiscalía, los organismos financieros y la inteligencia de Estado”, añadió Orsi.

En tanto, el mandatario también había insitido con este tema en el ciclo de Desayunos Búsqueda a finales del mes pasado: “Uruguay no tiene una agencia de inteligencia. Tiene una Secretaría de Inteligencia y tiene divisiones de Inteligencia medio separadas. Pero hablás con cualquier país y tiene una agencia. Entonces, yo quiero dar la discusión”, dijo. Y agregó: “Capaz que nosotros no necesitamos una agencia porque, como nosotros somos distintos... ¡Es raro!”.