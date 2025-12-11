Hacete socio para acceder a este contenido

Política Inteligencia | Orsi | Uruguay

PRESIDENCIA

Poder Ejecutivo trabaja en la creación de una agencia de inteligencia

Actualmente existe la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, la cual funciona en las dependencias de Torre Ejecutiva.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Poder Ejecutivo comenzará a partir del 2026 a trabajar en la creación de una agencia de inteligencia, según dio a conocer este jueves el semanario Búsqueda. De acuerdo a lo que afirma el medio, la intención del gobierno es que la propuesta llegue al Parlamento y poder tener a la nueva institución en funcionamiento antes del fin del período.

Actualmente, en la órbita de Presidencia ya funciona la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE), dependiente del presidente y que tiene al frente Mario Layera, exdirector de la Policía Nacional.

Durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou, la SIEE tomó una mayor relevancia y un margen más amplio para actuar en reserva. Vale agregar que dicha secretaria aglutina al mismo tiempo a los departamentos de inteligencia que funcionan en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Según dijeron fuentes gubernamentales al citado medio, la creación de un organismo de inteligencia en la órbita de la Presidencia apunta a evitar quiebres en el flujo de información entre la SIEE y los demás servicios dependientes de las carteras.

La intención es que la cartera de inteligencia pueda asumir roles de contravigilancia y contrainteligencia, áreas vinculadas a la detección y neutralización de amenazas dirigidas contra el propio Estado o contra el sistema de inteligencia del mismo.

Orsi: "Uruguay debe caminar decididamente hacia la creación de una agencia nacional de inteligencia"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo el pasado martes 9, durante su discurso en el almuerzo de cierre de año de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), que el país "debe caminar decididamente hacia la creación de una agencia nacional de inteligencia".

“El crimen organizado hace tiempo que vino, se quedó y viene por mucho más, por mucho más. Y se combate con información, con cooperación internacional, con inteligencia, con profesionalismo, con trabajo articulado entre la Policía, Prefectura, Fiscalía, los organismos financieros y la inteligencia de Estado”, añadió Orsi.

En tanto, el mandatario también había insitido con este tema en el ciclo de Desayunos Búsqueda a finales del mes pasado: “Uruguay no tiene una agencia de inteligencia. Tiene una Secretaría de Inteligencia y tiene divisiones de Inteligencia medio separadas. Pero hablás con cualquier país y tiene una agencia. Entonces, yo quiero dar la discusión”, dijo. Y agregó: “Capaz que nosotros no necesitamos una agencia porque, como nosotros somos distintos... ¡Es raro!”.

