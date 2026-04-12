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Política Francisco Legnani |

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Canelones apuesta al desarrollo con una alianza público-privada como motor

Autoridades y empresarios coincidieron en que la articulación entre Estado y sector privado es clave para impulsar inversión y fortalecer a las pymes.

Legnani con empresarios.

Legnani con empresarios.

 Intendencia de Canelones
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Por Redacción de Caras y Caretas

La construcción de un modelo de desarrollo basado en la cooperación entre el Estado y el sector privado fue el eje central del encuentro del ciclo Líderes Empresariales realizado en Pando. Allí, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, reafirmó una visión que viene consolidándose en el departamento: el crecimiento económico sostenible depende de una articulación fluida, constante y estratégica entre ambos actores.

Ante un auditorio compuesto por estudiantes, empresarios y representantes institucionales, Legnani fue claro al definir el rumbo. “Si crecemos juntos, hacemos crecer juntos al departamento”, afirmó, sintetizando una lógica de trabajo que busca superar viejas tensiones entre lo público y lo privado para transformarlas en oportunidades de desarrollo compartido.

Los números respaldan ese enfoque. En los últimos cinco años, Canelones logró captar más de 5.400 millones de dólares en inversión privada en sectores como logística, industria, comercio e inmobiliario. Este dinamismo no es casual, sino resultado de políticas que promueven la inversión y, al mismo tiempo, acompañan a las empresas en su proceso de crecimiento.

Cooperación

En ese sentido, el rol del Estado aparece como un facilitador, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras las grandes compañías cuentan con mayor autonomía, las pymes requieren herramientas concretas para desarrollarse. Capacitación, financiamiento y acceso a nuevas tecnologías son algunas de las líneas de acción impulsadas desde la Intendencia, en articulación con el sector privado y la academia.

Uno de los desafíos señalados fue la necesidad de simplificar los procesos administrativos. Legnani insistió en que reducir la burocracia es fundamental para fortalecer la confianza entre ambos sectores. La incorporación de tecnología e inteligencia artificial se presenta como una herramienta clave para agilizar trámites y mejorar la eficiencia del Estado.

Desde la Dirección de Desarrollo Económico, Sebastián Vázquez destacó iniciativas concretas que reflejan esta lógica de cooperación. Entre ellas, un acuerdo con empresas tecnológicas internacionales para acercar soluciones de inteligencia artificial a pymes locales, así como la creación de fondos de financiamiento y nuevos espacios de asesoramiento empresarial.

Mensaje para el desarrollo

El mensaje hacia el sector privado también fue claro: la organización y el trabajo colectivo potencian las posibilidades de crecimiento. La asociatividad, coincidieron los participantes, no solo facilita el diálogo con el Estado, sino que también fortalece al entramado productivo.

El ciclo Líderes Empresariales, que continuará recorriendo el país durante 2026, se consolida así como un espacio donde estas ideas no solo se discuten, sino que se proyectan como base de un modelo de desarrollo que apuesta a la cooperación como motor principal.

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